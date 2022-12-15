Yalı Çapkını 13. bölüm 2. fragman yayınlandı İZLE! Havaalanında ateşli öpüşme sahnesi! El bebek gül bebek yetişen Ferit'ten eser yok artık
Yalı Çapkını 13. bölüm 2. fragman yayınlandı. Fragmana Seyran'ın Ferit'i dudaklarından öpmesi damga vurdu. Korhan ailesindeki karışıklıktan bunalan Ferit bavulunu alıp yurt dışına kaçmaya karar verdi. Pelin'in Seyran'a durumu anlatması üzerine koşarak havalimanına giden Seyran yaptığı hareketler herkesi şoke etti. 'Gitmeni istemiyorum o yüzden gidemezsin' diyen Seyran aniden Ferit'in dudaklarına yapıştı. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte hikayesi gerçek dizinin 13. bölümünde yaşanacaklar...
15.12.2022 00:04 - Son Güncelleme: 15.12.2022 00:13
Star'ın gözde dizisi Yalı Çapkını Cuma akşamlarını kasıp kavurmaya devam ediyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı fenomen dizinin 13. bölümü merakla bekleniyor. Gülseren Budayıcıoğlu imzasını taşıyan dizinin yeni fragmanı yayınlandı.
YALI ÇAPKINI 13. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE!
13. bölümü 16 Aralık 2022 Cuma akşamı yayınlanacak Yalı Çapkını'ndan 2. fragman geldi. Fragmanda ateşli sahneler yer aldı.