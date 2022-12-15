Kısmetse Olur Aşkın Gücü gelinlerinin fotoğraf oyunu ortaya çıktı! Gerçek halleri sosyal medyanın diline düştü! 'Dolandırıcılık' Meğer fotoshopla...
Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı 1. bölümünden itibaren sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında girdi. Öykü Sertel'in sunumuyla Youtube'de yayın hayatına başlayan programda 9 erkek 9 kadın yer alıyor. Gelin ve damat adayları görüşerek aşkı arıyor Öte yandan gelin adaylarının sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarıyla gerçek halleri arasındaki fark çok konuşuldu. Aradaki fark deyim yerindeyse olay yarattı!
15.12.2022 11:44 - Son Güncelleme: 15.12.2022 11:44
Kısmetse Olur Aşkın Gücü yıllar sonra YouTube ile yayın macerasına geri döndü. Bir zamanların reyting rekorları kıran, kaos ve aşk yuvası programı Kısmetse Olur, yeni adı ve yeni gelin-damat adaylarıyla yayınlanmaya başladı.