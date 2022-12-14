Aybüke Çangal’a Öykü Serter’den destek! ’Bu hakkı sana kim veriyor?’ Sedat sus pus oldu! Kısmetse Olur Aşkın Gücü’nde sinirler gerildi!

Youtube'de yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının yarışmacıları dikkat çekiyor. Özellikle rapçi Çakal'ın adını dövme yaptırmasıyla gündem olan TikTok fenomeni Aybüke Çangal programa damga vuran isimlerden oldu. Erkek adaylardan Sedat'ın tepkisiyle şoke olan Çangal'a Öykü Serter'den destek geldi. Serter, ''Bu kadar yargılayıcı cümle kurma hakkını sana kim veriyor?'' diye sordu. O anlarda herkes sus pus oldu. İşte detaylar...