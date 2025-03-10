Uzak Şehir dizisinin orijinal versiyonunda şok final! Mine diziden çıkacak mı? Alya ve Cihan...

Sevilen dizi Uzak Şehir, Lübnan yapımı Al Hayba dizisinden uyarlanarak ekranlara taşınmıştı. Ancak dizinin orijinal versiyonunda yaşanan şok final, izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Özellikle Alya ve Cihan'ın hikayesi ve Mine'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı konusundaki iddialar gündem oldu.
Orijinal Lübnan yapımı "Al Hayba" dizisinde final şöyle gelişiyor:
ORİJİNAL VERSİYONDA BÜYÜK VEDA!
Al Hayba'nın finalinde Jabal (Cihan), bir çatışmada hayatını kaybederek Alya ile mutlu sona ulaşamadan hikayesi son bulmuştu. Ancak Uzak Şehir dizisinin birebir uyarlama olup olmayacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. Senaryoda değişiklik yapılması ihtimali, Türk izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.
MİNE DİZİDEN ÇIKACAK MI?
Öte yandan, dizinin sevilen karakterlerinden Mine'nin ayrılacağına dair iddialar ortaya atıldı. Ancak yapım ekibinden veya oyunculardan bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Hikayenin orijinal versiyondan farklı bir yönde ilerleyebileceği konuşuluyor, bu da Mine'nin dizide kalma ihtimalini güçlendiriyor.
Fotoğraflar: Tiktok, Instargam