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Uzak Şehir dizisinin orijinal versiyonunda şok final! Mine diziden çıkacak mı? Alya ve Cihan...

Sevilen dizi "Uzak Şehir", Lübnan yapımı "Al Hayba" dizisinden uyarlama olarak ekrana geliyor. Dizinin orijinal versiyonunda yaşanan olaylar, izleyicileri adeta ekran başına kilitliyor. Özellikle final sahnesinde yaşanan büyük gelişme, izleyicilerde büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor.

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Giriş Tarihi :10 Mart 2025 , 18:45 Güncelleme Tarihi :10 Mart 2025 , 18:45
Uzak Şehir dizisinin orijinal versiyonunda şok final! Mine diziden çıkacak mı? Alya ve Cihan...

Sevilen dizi Uzak Şehir, Lübnan yapımı Al Hayba dizisinden uyarlanarak ekranlara taşınmıştı. Ancak dizinin orijinal versiyonunda yaşanan şok final, izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Özellikle Alya ve Cihan'ın hikayesi ve Mine'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı konusundaki iddialar gündem oldu.

Uzak Şehir dizisinin orijinal versiyonunda şok final! Mine diziden çıkacak mı? Alya ve Cihan...

Orijinal Lübnan yapımı "Al Hayba" dizisinde final şöyle gelişiyor:

  • Alya, ölen eşinin cenazesini Lübnan'a getirir ve oğlu Jo'yu da alıp Kanada'ya dönmeyi planlar. Ancak, kayınvalidesi torununun ülkeden gitmesine izin vermez.

  • Alya, oğlunu alıp kaçmaya çalışır fakat başarısız olur. Kayınvalidesi ona, ölen eşinin abisi Jabal ile evlenmesi şartını koşar.

Uzak Şehir dizisinin orijinal versiyonunda şok final! Mine diziden çıkacak mı? Alya ve Cihan...
  • Başlangıçta bu fikre karşı çıkan Jabal ve Alya, zamanla birbirlerine ısınmaya başlar. Alya, ölen eşinin bile bu evliliği desteklediğini öğrenince düşünceleri değişir.

  • İlişkileri ilerledikçe, Jabal ve Alya arasındaki duygular güçlenir. Ancak, Jabal'ın ailesi ve çevresindeki düşmanlar nedeniyle sürekli tehlikeler yaşanır.

Uzak Şehir dizisinin orijinal versiyonunda şok final! Mine diziden çıkacak mı? Alya ve Cihan...
  • Jabal, Alya ve Jo'nun güvenliği için onların Kanada'ya gitmesini ister ve işleri yoluna koyduktan sonra yanlarına geleceğine söz verir.

  • Alya, Jo'yu alarak Lübnan'dan ayrılır ve Jabal'ı beklemeye başlar.

Uzak Şehir dizisinin orijinal versiyonunda şok final! Mine diziden çıkacak mı? Alya ve Cihan...

  • Ancak Jabal, bölgedeki bir çatışmada hayatını kaybeder ve Alya ile bir daha kavuşamazlar.

  • Alya, Jabal'ı asla unutmaz ve onun fedakarlıklarını, sevgisini hep içinde taşır.
Uzak Şehir dizisinin orijinal versiyonunda şok final! Mine diziden çıkacak mı? Alya ve Cihan...

ORİJİNAL VERSİYONDA BÜYÜK VEDA!
Al Hayba'nın finalinde Jabal (Cihan), bir çatışmada hayatını kaybederek Alya ile mutlu sona ulaşamadan hikayesi son bulmuştu. Ancak Uzak Şehir dizisinin birebir uyarlama olup olmayacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. Senaryoda değişiklik yapılması ihtimali, Türk izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Uzak Şehir dizisinin orijinal versiyonunda şok final! Mine diziden çıkacak mı? Alya ve Cihan...

MİNE DİZİDEN ÇIKACAK MI?
Öte yandan, dizinin sevilen karakterlerinden Mine'nin ayrılacağına dair iddialar ortaya atıldı. Ancak yapım ekibinden veya oyunculardan bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Hikayenin orijinal versiyondan farklı bir yönde ilerleyebileceği konuşuluyor, bu da Mine'nin dizide kalma ihtimalini güçlendiriyor.

Uzak Şehir dizisinin orijinal versiyonunda şok final! Mine diziden çıkacak mı? Alya ve Cihan...

Fotoğraflar: Tiktok, Instargam