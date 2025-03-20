TV8 CANLI İZLE: Türkiye - Macaristan Maçı Mobil Yayın Bilgileri

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🕊 Maç Yayın Bilgileri:
Tarih: 20 Mart 2025 Perşembe
Saat: 20:00
Stat: RAMS Park
Yayıncı Kuruluş: TV8, Exxen
Hakem: Ivan Kruzliak (Slovakya Futbol Federasyonu)
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🏆 Milli Takım İlk 11'i Açıklandı!
Teknik direktör Vincenzo Montella, sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. İşte Türkiye'nin muhtemel ilk 11'i:
Kaleci: Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Kaan Ayhan, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Mert Müldür
Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, İsmail Yüksek
Forvet: Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz
🏀 Maç Öncesi Önemli Notlar:
✅ A Milli Takım, bu karşılaşmayı kazanarak play-off turunu geçmek ve UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ne yükselmek istiyor.
✅ Rövanş mücadelesi 23 Mart Pazar günü Macaristan deplasmanında oynanacak.
✅ Kadroya yeni davet edilen genç yetenekler: Yusuf Akçiçek, Taha Şahin, Demir Ege Tıknaz.
✅ Sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayan oyuncular: Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik.