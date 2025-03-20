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TV8 CANLI İZLE: Türkiye - Macaristan Maçı Mobil Yayın Bilgileri

Milli maçı telefondan, tabletten veya bilgisayardan izlemek isteyen futbolseverler için canlı yayın linkleri ve detaylarını sizler için derledik. İşte TV8 mobil yayın bilgileri...

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 19:51 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 19:51
TV8 CANLI İZLE: Türkiye - Macaristan Maçı Mobil Yayın Bilgileri

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye - Macaristan karşılaşmasını mobil cihazınızdan takip etmek mi istiyorsunuz? TV8 canlı yayın linki ve telefondan kesintisiz izleme yöntemleri...

TV8 CANLI İZLE: Türkiye - Macaristan Maçı Mobil Yayın Bilgileri

🕊 Maç Yayın Bilgileri:

  • Tarih: 20 Mart 2025 Perşembe

  • Saat: 20:00

  • Stat: RAMS Park

  • Yayıncı Kuruluş: TV8, Exxen

  • Hakem: Ivan Kruzliak (Slovakya Futbol Federasyonu)

TV8 CANLI İZLE: Türkiye - Macaristan Maçı Mobil Yayın Bilgileri

📲 CANLI YAYIN LİNKİ

Türkiye - Macaristan maçını kesintisiz ve HD izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz: TV8 Canlı Yayın

TV8 CANLI İZLE: Türkiye - Macaristan Maçı Mobil Yayın Bilgileri

🏆 Milli Takım İlk 11'i Açıklandı!

Teknik direktör Vincenzo Montella, sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. İşte Türkiye'nin muhtemel ilk 11'i:

Kaleci: Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Kaan Ayhan, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Mert Müldür

Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, İsmail Yüksek

Forvet: Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

TV8 CANLI İZLE: Türkiye - Macaristan Maçı Mobil Yayın Bilgileri

🏀 Maç Öncesi Önemli Notlar:

✅ A Milli Takım, bu karşılaşmayı kazanarak play-off turunu geçmek ve UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ne yükselmek istiyor.

✅ Rövanş mücadelesi 23 Mart Pazar günü Macaristan deplasmanında oynanacak.

✅ Kadroya yeni davet edilen genç yetenekler: Yusuf Akçiçek, Taha Şahin, Demir Ege Tıknaz.

✅ Sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayan oyuncular: Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik.

TV8 CANLI İZLE: Türkiye - Macaristan Maçı Mobil Yayın Bilgileri

Fotoğraflar: Instagram ve AA