Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı ilk soruda elendi! Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu! "Mahvolduk, baştan alalım..."

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü, büyük ilgi gördü.
46 yaşında olan Mehmet Salih Özaraz, Van'da doğmuş ve Tekirdağ'da yaşıyor. İlkokul mezunu olan Mehmet Bey, inşaat ustası olarak çalışma hayatına devam ediyor.
Soru: Bir romanda hangi şekilde bahsedilen muhtemelen "at"tır?
A: Pençesini göstererek kükredi
B: Miyavlayıp patisini uzattı
C: Şaha kalkarak dörtnala uzaklaştı
D: Bal özü toplamak için kovandan ayrıldı
Yarışmacı karşısına çıkan ilk soruya A: Pençesini göstererek kükredi şıkkını seçerek yanlış cevap verdi.
Sorunun doğru cevabı ise C: Şaha kalkarak dörtnala uzaklaştı.