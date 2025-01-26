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Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı ilk soruda elendi! Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu! "Mahvolduk, baştan alalım..."

Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunda ATV ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster bu haftaki bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitledi. Milyoner'in son bölümünde, 46 yaşında olan Mehmet Salih Özaraz isimli yarışmacı ilk soruda elendi. Elenmesinin ardından yarışmacının "Mahvolduk, baştan alalım..." sözleri Oktay Kaynarca'yı kahkahaya boğdu. İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar...

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Giriş Tarihi :26 Ocak 2025 , 23:08 Güncelleme Tarihi :26 Ocak 2025 , 23:10
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı ilk soruda elendi! Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu! Mahvolduk, baştan alalım...

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü, büyük ilgi gördü.

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı ilk soruda elendi! Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu! Mahvolduk, baştan alalım...

46 yaşında olan Mehmet Salih Özaraz, Van'da doğmuş ve Tekirdağ'da yaşıyor. İlkokul mezunu olan Mehmet Bey, inşaat ustası olarak çalışma hayatına devam ediyor.

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı ilk soruda elendi! Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu! Mahvolduk, baştan alalım...

Soru: Bir romanda hangi şekilde bahsedilen muhtemelen "at"tır?

A: Pençesini göstererek kükredi
B: Miyavlayıp patisini uzattı
C: Şaha kalkarak dörtnala uzaklaştı
D: Bal özü toplamak için kovandan ayrıldı

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı ilk soruda elendi! Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu! Mahvolduk, baştan alalım...

Yarışmacı karşısına çıkan ilk soruya A: Pençesini göstererek kükredi şıkkını seçerek yanlış cevap verdi.

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı ilk soruda elendi! Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu! Mahvolduk, baştan alalım...

Sorunun doğru cevabı ise C: Şaha kalkarak dörtnala uzaklaştı.

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı ilk soruda elendi! Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu! Mahvolduk, baştan alalım...

İlk soruda elenen yarışmacı 0 TL ile yarışmaya veda ederken, tepkisiyle stüdyoyu kahkahaya boğdu.

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı ilk soruda elendi! Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu! Mahvolduk, baştan alalım...

İŞTE O ANLAR

Yarışmacı ilk soruda elenince stüdyoyu şu sözlerle kahkahaya boğdu; "Valla heyecanlandım. Mahvolduk. Yeniden baştan alalım. Heyecana say Oktay Bey. Seyircilere de soralım baştan alalım."