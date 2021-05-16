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Uyanış Büyük Selçuklu 32. bölüm fragmanı: İzleyicileri yıkan veda! Herkesi yasa boğdu…

Merakla ve heyecanla beklenen Uyanış Büyük Selçuklu 32. bölüm fragmanı yayınlandı ve hemen incelenmeye başlandı. Pazartesi akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizide yine heyecan dolu gelişmeler yaşanacak. Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde izleyicileri yıkan bir veda gerçekleşmiş ve Aydoğdu şehitlik mertebesine ulaşında herkesi yasa boğmuştu. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölüm fragmanında yeni olaylar ön plana çıkıyor, yine izleyicileri ekrana kilitleyecek gelişmeler yaşanacak…

16.05.2021 16:39 - Son Güncelleme: 16.05.2021 16:39
Uyanış Büyük Selçuklu 32. bölüm fragmanı: İzleyicileri yıkan veda! Herkesi yasa boğdu…

Merakla ve heyecanla beklenen Uyanış Büyük Selçuklu 32. bölüm fragmanı yayınlandı ve hemen incelenmeye başlandı. Pazartesi akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizide yine heyecan dolu gelişmeler yaşanacak. Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde izleyicileri yıkan bir veda gerçekleşmiş ve Aydoğdu şehitlik mertebesine ulaşında herkesi yasa boğmuştu. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölüm fragmanında yeni olaylar ön plana çıkıyor, yine izleyicileri ekrana kilitleyecek gelişmeler yaşanacak…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Uyanış Büyük Selçuklu 32. bölüm fragmanı: İzleyicileri yıkan veda! Herkesi yasa boğdu…

Uyanış Büyük Selçuklu 32. bölüm fragmanı arama motorları üzerinden merakla araştırılıyor ve yayınlanır yayınlanmaz hemen izlenir oldu. Dizinin fenomenleri son bölümün etkisinde kalmışken Aydoğdu'nun şehit olması herkesi üzmüş ve gözyaşlarını boğmuştu. Uyanış Büyük Selçuklu yeni fragmanda da birbirinden heyecanlı sahneler ön plana çıkıyor. Aydoğdu'nun da şehit oluşu büyük bir yıkım olurken Sencer, Şelemzar'ı almak için yemin ediyor ve babası ile karşı karşıya gelmeyi bile göze alıyor. İşte Uyanış Büyük Selçuklu'da yaşanacaklar…

Uyanış Büyük Selçuklu 32. bölüm fragmanı: İzleyicileri yıkan veda! Herkesi yasa boğdu…

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 32. BÖLÜM FRAGMANI

Uyanış Büyük Selçuklu 32. bölüm fragmanı: İzleyicileri yıkan veda! Herkesi yasa boğdu…

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Melikşah, Turanşah'ı tuzağa düşürmüş ve onu taht şehrini ele geçirmeye kalkıştığında yakalamıştı.

Uyanış Büyük Selçuklu 32. bölüm fragmanı: İzleyicileri yıkan veda! Herkesi yasa boğdu…

Ölümün eşiğine gelen Turanşah, Melikşah'ın gazabından kurtulmak için ele geçirip hapsettiği Sabbah ve Tekiş'i, serbest bırakılması karşılığında Melikşah'a teslim etmeyi önerecektir. Melikşah, Turanşah'ın bu önerisini kabul edip; onu bağışlayacak mıdır?