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Teşkilat 11. bölüm fragmanı: Eğer bana bir iyilik yapmak istiyorsa Serdar’ı öldürebilir! Heyecan dorukta…

İzleyicileri merakla ve heyecanla Teşkilat 11. bölüm fragmanının yayınlanmasını bekliyordu ve yayınlanır yayınlanmaz hemen incelenmeye başlandı. Teşkilat yeni bölüm fragmanında "Eğer bana bir iyilik yapmak istiyorsa Serdar'ı öldürebilir" sözleri kulaklardan silinmiyor, heyacan dorukta. Pazar akşamları TRT 1'de yayınlanan, konusu ve oyuncuları ile dikkat çeken dizinin yeni bölümünde yine heyecan dolu gelişmeler yaşanacak. Teşkilat 11. yeni bölüm ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

16.05.2021 17:53 - Son Güncelleme: 16.05.2021 17:53
Teşkilat 11. bölüm fragmanı: Eğer bana bir iyilik yapmak istiyorsa Serdar’ı öldürebilir! Heyecan dorukta…

İzleyicileri merakla ve heyecanla Teşkilat 11. bölüm fragmanının yayınlanmasını bekliyordu ve yayınlanır yayınlanmaz hemen incelenmeye başlandı. Teşkilat yeni bölüm fragmanında "Eğer bana bir iyilik yapmak istiyorsa Serdar'ı öldürebilir" sözleri kulaklardan silinmiyor, heyacan dorukta. Pazar akşamları TRT 1'de yayınlanan, konusu ve oyuncuları ile dikkat çeken dizinin yeni bölümünde yine heyecan dolu gelişmeler yaşanacak. Teşkilat 11. yeni bölüm ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Teşkilat 11. bölüm fragmanı: Eğer bana bir iyilik yapmak istiyorsa Serdar’ı öldürebilir! Heyecan dorukta…

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat dizisi yine heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Teşkilat 11. bölüm fragmanı yayınlanınca heyecanla izlenmeye başlandı ve bu akşam neler olacağı şekillenmeye başlandı. Fadi için önemli gelişmelerin yaşanacağı Teşkilat yeni bölüm fragmanınından sonra ekibin Fadi'nin oğlu Amir'e ulaşıp ulaşamayacağı merak konusu oldu. İşte detaylar…

Teşkilat 11. bölüm fragmanı: Eğer bana bir iyilik yapmak istiyorsa Serdar’ı öldürebilir! Heyecan dorukta…

TEŞKİLAT 11. BÖLÜM FRAGMANI

Teşkilat 11. bölüm fragmanı: Eğer bana bir iyilik yapmak istiyorsa Serdar’ı öldürebilir! Heyecan dorukta…

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Fadi girmeye hazırlandığı seçim için en büyük tehdit olan Kasım'ın ortadan kaldırılmasını ister.

Teşkilat 11. bölüm fragmanı: Eğer bana bir iyilik yapmak istiyorsa Serdar’ı öldürebilir! Heyecan dorukta…

Fadi'nin güvenini kaybettiğini hissedip kendisini kanıtlamak isteyen Leyal, ondan habersiz harekete geçer ve Ceren'e Kasım'ı bulması talimatını verir.