Teşkilat 11. bölüm fragmanı: Eğer bana bir iyilik yapmak istiyorsa Serdar’ı öldürebilir! Heyecan dorukta…
İzleyicileri merakla ve heyecanla Teşkilat 11. bölüm fragmanının yayınlanmasını bekliyordu ve yayınlanır yayınlanmaz hemen incelenmeye başlandı. Teşkilat yeni bölüm fragmanında "Eğer bana bir iyilik yapmak istiyorsa Serdar'ı öldürebilir" sözleri kulaklardan silinmiyor, heyacan dorukta. Pazar akşamları TRT 1'de yayınlanan, konusu ve oyuncuları ile dikkat çeken dizinin yeni bölümünde yine heyecan dolu gelişmeler yaşanacak. Teşkilat 11. yeni bölüm ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
İzleyicileri merakla ve heyecanla Teşkilat 11. bölüm fragmanının yayınlanmasını bekliyordu ve yayınlanır yayınlanmaz hemen incelenmeye başlandı. Teşkilat yeni bölüm fragmanında "Eğer bana bir iyilik yapmak istiyorsa Serdar'ı öldürebilir" sözleri kulaklardan silinmiyor, heyacan dorukta. Pazar akşamları TRT 1'de yayınlanan, konusu ve oyuncuları ile dikkat çeken dizinin yeni bölümünde yine heyecan dolu gelişmeler yaşanacak. Teşkilat 11. yeni bölüm ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat dizisi yine heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Teşkilat 11. bölüm fragmanı yayınlanınca heyecanla izlenmeye başlandı ve bu akşam neler olacağı şekillenmeye başlandı. Fadi için önemli gelişmelerin yaşanacağı Teşkilat yeni bölüm fragmanınından sonra ekibin Fadi'nin oğlu Amir'e ulaşıp ulaşamayacağı merak konusu oldu. İşte detaylar…