Teşkilat 11. bölüm fragmanı: Eğer bana bir iyilik yapmak istiyorsa Serdar’ı öldürebilir! Heyecan dorukta…

İzleyicileri merakla ve heyecanla Teşkilat 11. bölüm fragmanının yayınlanmasını bekliyordu ve yayınlanır yayınlanmaz hemen incelenmeye başlandı. Teşkilat yeni bölüm fragmanında "Eğer bana bir iyilik yapmak istiyorsa Serdar'ı öldürebilir" sözleri kulaklardan silinmiyor, heyacan dorukta. Pazar akşamları TRT 1'de yayınlanan, konusu ve oyuncuları ile dikkat çeken dizinin yeni bölümünde yine heyecan dolu gelişmeler yaşanacak. Teşkilat 11. yeni bölüm ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.