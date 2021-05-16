Fıs Fıs İsmail son dakika sağlık durumu nedir? Çocuklar Duymasın’ın Fıs Fıs İsmail’i Süleyman Yağcı kimdir, kaç yaşında?

STRESTEN UZAK DURUN!

Süleyman Yağcı yaptığı açıklamada, "Sigara ve alkol kadar daha tehlikeli bir şey var, stres. Lütfen stresten uzak durun. Benim sigaram ve alkolüm yok ama ana damar tıkanmış ve kalbimin çok büyük darbeler aldığını doktorlar söylediler. Acil olarak ameliyata giriyoruz şimdi.