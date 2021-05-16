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Fıs Fıs İsmail son dakika sağlık durumu nedir? Çocuklar Duymasın’ın Fıs Fıs İsmail’i Süleyman Yağcı kimdir, kaç yaşında?

Gündemde binlerce kişi Fıs Fıs İsmail son dakika sağlık durumu nedir? Sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Yıllar önce televizyon ekranlarında uzun soluklu olarak yayınlanan ve o döneme damgasını vuran Çocuklar Duymasın dizisinin komik karakteri Fıs Fıs İsmail'in geçtiğimiz günlerde rahatsızlandığı ve acil ameliyata alındığı duyuruldu. Sevenlerini çok üzen bu haber sonrasında sağlık durumu merak edildi ve hayatına dair bilgiler de araştırılmaya başlandı. Peki Çocuklar Duymasın'ın Fıs Fıs İsmail'i Süleyman Yağcı kimdir, kaç yaşında?

16.05.2021 18:23 - Son Güncelleme: 16.05.2021 18:23
Fıs Fıs İsmail son dakika sağlık durumu nedir? Çocuklar Duymasın’ın Fıs Fıs İsmail’i Süleyman Yağcı kaç yaşında?

Gündemde binlerce kişi Fıs Fıs İsmail son dakika sağlık durumu nedir? Sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Yıllar önce televizyon ekranlarında uzun soluklu olarak yayınlanan ve o döneme damgasını vuran Çocuklar Duymasın dizisinin komik karakteri Fıs Fıs İsmail'in geçtiğimiz günlerde rahatsızlandığı ve acil ameliyata alındığı duyuruldu. Sevenlerini çok üzen bu haber sonrasında sağlık durumu merak edildi ve hayatına dair bilgiler de araştırılmaya başlandı. Peki Çocuklar Duymasın'ın Fıs Fıs İsmail'i Süleyman Yağcı kaç yaşında?

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Fıs Fıs İsmail son dakika sağlık durumu nedir? Çocuklar Duymasın’ın Fıs Fıs İsmail’i Süleyman Yağcı kaç yaşında?

Fıs Fıs İsmail son dakika sağlık durumu nedir? Çocuklar Duymasın'ın Fıs Fıs İsmail'i Süleyman Yağcı kaç yaşında? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanır oldu. 2002-2019 yılları arasında yayınlanan ve hafızalara kazınan televizyon dizisindeki en dikkat çeken herkesi kahkahalara boğan karakterlerden biri Fıs Fıs İsmail'di. Yakın zamanda apor topar ameliyata alınan Süleyman Yağcı ameliyat öncesi önemli açıklamalar yapmıştı. Peki Süleyman Yağcı'nın son sağlık durumu nedir?

Fıs Fıs İsmail son dakika sağlık durumu nedir? Çocuklar Duymasın’ın Fıs Fıs İsmail’i Süleyman Yağcı kaç yaşında?

KALP AMELİYATINA ALINDI!

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı "Fıs fıs İsmail" karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Süleyman Yağcı, Üsküdar'da bulunan özel bir hastanede açık kalp ameliyatına alındı.

Fıs Fıs İsmail son dakika sağlık durumu nedir? Çocuklar Duymasın’ın Fıs Fıs İsmail’i Süleyman Yağcı kaç yaşında?

STRESTEN UZAK DURUN!

Süleyman Yağcı yaptığı açıklamada, "Sigara ve alkol kadar daha tehlikeli bir şey var, stres. Lütfen stresten uzak durun. Benim sigaram ve alkolüm yok ama ana damar tıkanmış ve kalbimin çok büyük darbeler aldığını doktorlar söylediler. Acil olarak ameliyata giriyoruz şimdi.

Fıs Fıs İsmail son dakika sağlık durumu nedir? Çocuklar Duymasın’ın Fıs Fıs İsmail’i Süleyman Yağcı kaç yaşında?

Herkese stresten uzak durmasını, üç günlük dünyada hayatın yalan olduğunu bilerek yaşamasını tavsiye ederim. Herkesin duasına ihtiyacımız var.