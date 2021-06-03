Ünlü oyuncunun yeni projesi heyecanlandırdı! Kiralık Aşk dizisinde adından sıkça söz ettirmişti, yine fırtınalar estirecek!

Dizilere transfer olan oyuncuların bilgileri gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Kiralık Aşk dizisindeki başarılı rolü ile adından sıkça söz ettiren ve hafızalara kazınan isim yeni projesi ile yine fırtınalar estirmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncunun yeni projesi heyecanlandırdı ve hemen detaylar araştırılır oldu. Yakışıklı oyuncu Barış Arduç hayranlarını heyecanlandırdı ve Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ile yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Bu kez rol alacağı karakter çok farklı ve şimdiden hazırlıklarına başladı. İşte detaylar…