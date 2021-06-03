Ünlü oyuncunun yeni projesi heyecanlandırdı! Kiralık Aşk dizisinde adından sıkça söz ettirmişti, yine fırtınalar estirecek!
Dizilere transfer olan oyuncuların bilgileri gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Kiralık Aşk dizisindeki başarılı rolü ile adından sıkça söz ettiren ve hafızalara kazınan isim yeni projesi ile yine fırtınalar estirmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncunun yeni projesi heyecanlandırdı ve hemen detaylar araştırılır oldu. Yakışıklı oyuncu Barış Arduç hayranlarını heyecanlandırdı ve Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ile yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Bu kez rol alacağı karakter çok farklı ve şimdiden hazırlıklarına başladı. İşte detaylar…
Dizilere transfer olan oyuncuların bilgileri gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Kiralık Aşk dizisindeki başarılı rolü ile adından sıkça söz ettiren ve hafızalara kazınan isim yeni projesi ile yine fırtınalar estirmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncunun yeni projesi heyecanlandırdı ve hemen detaylar araştırılır oldu. Yakışıklı oyuncu Barış Arduç hayranlarını heyecanlandırdı ve Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ile yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Bu kez rol alacağı karakter çok farklı ve şimdiden hazırlıklarına başladı. İşte detaylar…
Kiralık Aşk dizisinin yanı sıra daha pek çok film ve dizi projesinde severek izlenen Barış Arduç'un yeni rotası belli oldu ve oldukça heyecan yarattı. En son Çukur dizisinde Arık Böke Erdenet karakterine hayat veren ve kendisine hayran bırakan başarılı oyuncu Barış Arduç'un TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun kadrosuna katıldığı konuşuluyordu ve konuya dair tüm detaylar netleşmeye başladı. Barış Arduç'un dizide canlandıracağı karakter belli oldu ve şimdiden hazırlıklara başladı. İşte ayrıntılar…
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Barış Arduç yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmak isteyen dizide Sultan Alparslan'a hayat verecek.Ayrıca Altuntaş 4 sezon olması planan dizide gelecek 3 sezonda da Sultan Alparslan'ın yer alacağı bilgisini paylaştı.Seyirciler ise şimdi heyecanla eylül ayını bekliyor.