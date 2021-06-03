Arka Sokaklar’da sezon finali öncesi üzen veda! Uzun yıllardır dizideydi, başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazındı!

Hem Arka Sokaklar'daki başarılı oyunculuğu hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen isim bu kez sevenlerini üzdü. Sezon finali için geri sayıma başlayan televizyonların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da bir ayrılık yaşanacak, üstelik ayrılacak oyuncu tam 15 yıldır dizinin kadrosunda yer alıyor. Uzun yıllardır dizide olan ve ayrılık haberi ile şaşırtan isme dair bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor.