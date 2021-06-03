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Arka Sokaklar’da sezon finali öncesi üzen veda! Uzun yıllardır dizideydi, başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazındı!

Televizyonların uzun soluklu dizi Arka Sokaklar'da sezon finali öncesi üzen veda haberi geldi. Ilk bölümü 2006 yılında yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizi Cuma akşamları Kanal D'de yayınlanıyor. Başladığı yıldan bu yana kadroda bulunan ismin ayrılık haberi hayranlarını üzdü. Arka Sokaklar'da başarılı oyunculuğu ile çok beğeniliyordu ve hafızalara kazındı. Peki bu isim hangisi? Yayınlanan her bölümünde heyecanlı olayların yaşandığı Arka Sokaklar yeni bölümde neler yaşanacak? İşte ayrıntılar…

03.06.2021 18:24 - Son Güncelleme: 03.06.2021 18:24
Arka Sokaklar’da sezon finali öncesi üzen veda! Uzun yıllardır dizideydi, başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazındı!

Televizyonların uzun soluklu dizi Arka Sokaklar'da sezon finali öncesi üzen veda haberi geldi. Ilk bölümü 2006 yılında yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizi Cuma akşamları Kanal D'de yayınlanıyor. Başladığı yıldan bu yana kadroda bulunan ismin ayrılık haberi hayranlarını üzdü. Arka Sokaklar'da başarılı oyunculuğu ile çok beğeniliyordu ve hafızalara kazındı. Peki bu isim hangisi? Yayınlanan her bölümünde heyecanlı olayların yaşandığı Arka Sokaklar yeni bölümde neler yaşanacak? İşte ayrıntılar…

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Arka Sokaklar’da sezon finali öncesi üzen veda! Uzun yıllardır dizideydi, başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazındı!

Hem Arka Sokaklar'daki başarılı oyunculuğu hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen isim bu kez sevenlerini üzdü. Sezon finali için geri sayıma başlayan televizyonların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da bir ayrılık yaşanacak, üstelik ayrılacak oyuncu tam 15 yıldır dizinin kadrosunda yer alıyor. Uzun yıllardır dizide olan ve ayrılık haberi ile şaşırtan isme dair bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor.

Arka Sokaklar’da sezon finali öncesi üzen veda! Uzun yıllardır dizideydi, başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazındı!

ONUR BAY ARKA SOKAKLARA VEDA EDİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Arka Sokaklar dizisinin sezon finali öncesi bir ayrılık haberi geldi. 15 yıldır dizide Tekin rolüne hayat veren Onur Bay'ın projeye veda edeceği ortaya çıktı. 25 yaşındaki Bay, 10 yaşından beri dizide oynuyordu.

Arka Sokaklar’da sezon finali öncesi üzen veda! Uzun yıllardır dizideydi, başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazındı!

ONUR BAY KİMDİR?

Onur Bay, 19 Mart 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Arka Sokaklar dizisine 2006 yılında çocuk yaşlardayken Tekin karakteriyle dahil oldu.

Arka Sokaklar’da sezon finali öncesi üzen veda! Uzun yıllardır dizideydi, başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazındı!

İlköğretim eğitimini Susanoğlu İlköğretim Okulu'nda tamamladıktan sonra İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünde eğitimine devam eden Onur Bay, Çakallarla Dans filminde de rol almıştır.