Arka Sokaklar’da sezon finali öncesi üzen veda! Uzun yıllardır dizideydi, başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazındı!
Televizyonların uzun soluklu dizi Arka Sokaklar'da sezon finali öncesi üzen veda haberi geldi. Ilk bölümü 2006 yılında yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizi Cuma akşamları Kanal D'de yayınlanıyor. Başladığı yıldan bu yana kadroda bulunan ismin ayrılık haberi hayranlarını üzdü. Arka Sokaklar'da başarılı oyunculuğu ile çok beğeniliyordu ve hafızalara kazındı. Peki bu isim hangisi? Yayınlanan her bölümünde heyecanlı olayların yaşandığı Arka Sokaklar yeni bölümde neler yaşanacak? İşte ayrıntılar…
Televizyonların uzun soluklu dizi Arka Sokaklar'da sezon finali öncesi üzen veda haberi geldi. Ilk bölümü 2006 yılında yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizi Cuma akşamları Kanal D'de yayınlanıyor. Başladığı yıldan bu yana kadroda bulunan ismin ayrılık haberi hayranlarını üzdü. Arka Sokaklar'da başarılı oyunculuğu ile çok beğeniliyordu ve hafızalara kazındı. Peki bu isim hangisi? Yayınlanan her bölümünde heyecanlı olayların yaşandığı Arka Sokaklar yeni bölümde neler yaşanacak? İşte ayrıntılar…
Hem Arka Sokaklar'daki başarılı oyunculuğu hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen isim bu kez sevenlerini üzdü. Sezon finali için geri sayıma başlayan televizyonların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da bir ayrılık yaşanacak, üstelik ayrılacak oyuncu tam 15 yıldır dizinin kadrosunda yer alıyor. Uzun yıllardır dizide olan ve ayrılık haberi ile şaşırtan isme dair bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor.