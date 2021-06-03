Müge Anlı'yı canlı yayında çileden çıkartan saldırı! 7 gündür aranan Nebahat Müge Anlı ekibine, eşi Hakan ise stüdyodaki o isme...

Müge Anlı'yı canlı yayında çileden çıkartan saldırı! Müge Anlı, 7 gündür kayıp olan Nebahat'in bulunduğunu açıkladı.2 çocuk annesi 23 yaşındaki kızları Nebahat Koçak Astekin'in kaybında, 'Ben onun bekçisi miyim' diyen eşi Hakan Astekin'i suçlayan aileye canlı yayında madde kullandığını itiraf eden eş Astekin saldırmaya çalıştı. Çileden çıkan Müge Anlı, 'Bana baksana sen! Kaç yaşındaki insanlara ne yapıyorsun!' diyerek tepki gösterdi. Kısa bir süre sonra 2 çocuk annesi için İstanbul'da bulunan Müge Anlı ve ekibine de Nebahat tarafından bir saldırı hamlesi gerçekleşti. O anlar stüdyoda gerginliğe neden oldu. İşte 3 Haziran Müge Anlı canlıyayınında yaşananlar...

03.06.2021 12:17 - Son Güncelleme: 03.06.2021 12:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





