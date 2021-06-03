Müge Anlı'yı canlı yayında çileden çıkartan saldırı! 7 gündür aranan Nebahat Müge Anlı ekibine, eşi Hakan ise stüdyodaki o isme...
Müge Anlı'yı canlı yayında çileden çıkartan saldırı! Müge Anlı, 7 gündür kayıp olan Nebahat'in bulunduğunu açıkladı.2 çocuk annesi 23 yaşındaki kızları Nebahat Koçak Astekin'in kaybında, 'Ben onun bekçisi miyim' diyen eşi Hakan Astekin'i suçlayan aileye canlı yayında madde kullandığını itiraf eden eş Astekin saldırmaya çalıştı. Çileden çıkan Müge Anlı, 'Bana baksana sen! Kaç yaşındaki insanlara ne yapıyorsun!' diyerek tepki gösterdi. Kısa bir süre sonra 2 çocuk annesi için İstanbul'da bulunan Müge Anlı ve ekibine de Nebahat tarafından bir saldırı hamlesi gerçekleşti. O anlar stüdyoda gerginliğe neden oldu. İşte 3 Haziran Müge Anlı canlıyayınında yaşananlar...
"BANA HASTA DEMEDİLER!"
Müge Anlı, Nebahat'in bulunduğunu açıkladı. Canlı yayına katılan Hakan Bey, kayınvalidesi kendisine iftira attığı için zoruna gittiğinden bahsedip eşi ile evlenirken kendisine kızımız hasta denilmediğini, yoksa kendisini ateşe atmayacağını dile getirdi. Selami Bey, damadına attığı ses kayıtlarının bile durduğunu, defalarca kızım hasta dediğini ileri sürdü.
Hakan Bey zorla evlenmediğini, kaçırdığını çünkü birbirlerini sevdiklerini ama eşinin hasta olduğunu bilmediğini, kendisini ateşe attığını belirtti. Selami Bey, 2017'de damadını hep arayıp yalvardığını tekrarlayarak yalan söylenmesine tepki gösterdi. Hakan Bey, kendi üzerine iftira atıldığını ama kızın bulunduğuna dikkat çekti.
"MADDE KULLANIYORUM SAKLAYACAK BİR ŞEYİM YOK!"
Hakan Bey madde kullandığını açıkladı, saklayacak bir şey olmadığını belirtip şu an 22 yaşında olduğunu söyledi. Müge Anlı, neden bu çocuğa sahip çıkmadın deyince Abdullah Bey, eşinden ayrı olduğunu, Hakan Bey'in kendisini hiç dinlemediğini dile getirdi. Abdullah Bey, kumar oynadığını, suçun kendisinde olduğunu, eşinin de boşadığını belirtti. Selami Bey, ne kızının ne de damadının normal olmadığını, ekip gelirse kızını alıp Bakırköy'e yatıracağını dile getirdi.