Son bölüm için tarih verildi! Uzak Şehir için 2. sezon bileti kesildi mi? Vedası kalpleri parçalayacak

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir dizisi ilk sezonuyla izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Öte yandan dizi için sezon finali tarihi de konuşulmaya başlandı. Peki Uzak Şehir ne zaman ekranlara veda edecek? İşte merak edilen bilgiler.

Sezon Finali Ne Zaman? Sosyal medyada yayılan haberlere göre, dizinin ilerleyen bölümlerinin sezon finali yapacağı ve bu finalin haziran ayında gerçekleşeceği iddia ediliyor. Sezon finali tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bu tarih üzerine tahminler devam ediyor.

Diziye Yeni Karakterler Katılıyor Diziye yeni karakterlerin dahil olması izleyicilerin ilgisini daha da artırmış durumda. Son olarak Fikriye karakteri diziye katıldı ve bu karakterle birlikte Uzak Şehir'in kadrosu genişlemeye devam etti.

Ayrıca Mine'nin eski kocası ve Şahin'e partner olacak bir karakterin diziye katılacağı konuşuluyor. Bu gelişmeler dizinin geleceğiyle ilgili yeni soruları beraberinde getiriyor.