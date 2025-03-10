Uzak Şehir orijinal versiyonunda şok final! Mine diziden çıkacak mı?

ORİJİNAL VERSİYONDA BÜYÜK VEDA!

Al Hayba'nın finalinde Jabal (Cihan), bir çatışmada hayatını kaybederek Alya ile mutlu sona ulaşamadan hikayesi son bulmuştu. Ancak Uzak Şehir dizisinin birebir uyarlama olup olmayacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. Senaryoda değişiklik yapılması ihtimali, Türk izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.