Arka Sokaklar'a taze kan! Savaşçı dizisindeki oyunculuğu ile kendine hayran bırakmıştı! Dizinin seyrini değiştirecek…
Uzun soluklu dizi Arka Sokaklar'a taze kan haberi izleyicileri oldukça heyecanlandırdı. Uzun yıllardır Kanal D ekranlarında Cuma akşamları yayınlanan ve ilgiyle izlenen fenomen dizi Arka Sokaklar'ın kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oluyor. Yeni isim Savaşçı dizisindeki oyunculuğu ile kendine hayran bırakmıştı, dizinin seyrini nasıl değiştireceği merak konusu oldu. Arka Sokaklar'ın güçlü oyuncu kadrosunda yer alan oyuncunun hangi karaktere hayat vereceği belli oldu mu? İşte tüm bilgiler…
Uzun soluklu dizi Arka Sokaklar'a taze kan haberi izleyicileri oldukça heyecanlandırdı. Uzun yıllardır Kanal D ekranlarında Cuma akşamları yayınlanan ve ilgiyle izlenen fenomen dizi Arka Sokaklar'ın kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oluyor. Yeni isim Savaşçı dizisindeki oyunculuğu ile kendine hayran bırakmıştı, dizinin seyrini nasıl değiştireceği merak konusu oldu. Arka Sokaklar'ın güçlü oyuncu kadrosunda yer alan oyuncunun hangi karaktere hayat vereceği belli oldu mu? İşte tüm bilgiler…
Arka Sokaklar güçlü oyuncu kadrosunu daha da genişletiyor ve yeni oyuncu haberi sevenlerini oldukça heyecanlandırdı. Daha önce birçok projede rol alan başarılı oyuncu özellikle Savaşçı dizisindeki Teğmen Murat Gündoğdu karakteri ile hafızalara kazınmıştı. Arka Sokaklar dizisinde hangi rolde yer alacağı ve kim olduğu izleyiciler tarafından merakla araştırılanlar arasında yer aldı. İşte Arka Sokaklar'a dahil olan o isim…
ALİCAN ALBAYRAK KİMDİR?
Alican Albayrak,2 Nisan 1987, İzmir, Türk dizi ve tiyatro oyuncusu.
2 Nisan 1987 tarihinde İzmir' de dünyaya gelen oyuncu ailesinin tek çocuğudur. Öğrenim hayatına İzmir' de başlayan Alican, üniversiteyi Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde okumuştur.