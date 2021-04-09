Arka Sokaklar'a taze kan! Savaşçı dizisindeki oyunculuğu ile kendine hayran bırakmıştı! Dizinin seyrini değiştirecek…

Arka Sokaklar güçlü oyuncu kadrosunu daha da genişletiyor ve yeni oyuncu haberi sevenlerini oldukça heyecanlandırdı. Daha önce birçok projede rol alan başarılı oyuncu özellikle Savaşçı dizisindeki Teğmen Murat Gündoğdu karakteri ile hafızalara kazınmıştı. Arka Sokaklar dizisinde hangi rolde yer alacağı ve kim olduğu izleyiciler tarafından merakla araştırılanlar arasında yer aldı. İşte Arka Sokaklar'a dahil olan o isim…