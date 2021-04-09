Bir Zamanlar Çukurova 91. bölüm izleyiciyi ekrana kilitledi! Ümit’ten bomba etkisi yaratan itiraf

3 SEZONDUR ZİRVENİN SAHİBİ

atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın, geçtiğimiz akşam yayınlanan 91.bölümü, Tüm Kişiler ve 20+ABC1'de en çok izlenen yapım oldu.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %9,79 izlenme oranı ve %21,46 izlenme payı ve 20+ABC1'de %8,06 izlenme oranı ve %16,95 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın 91.bölümünde #BirZamanlarÇukurova etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.