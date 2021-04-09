Bir Zamanlar Çukurova 91. bölüm izleyiciyi ekrana kilitledi! Ümit’ten bomba etkisi yaratan itiraf
Çukurova yine zirvede! Ümit'ten bomba itirafAtv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen dizi, yine reyting listelerinin zirvesine yerleşti. Dizi, #BirZamanlarÇukurova etiketiyle sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan oldu. İzleyicisinden tam not alan dizinin son yayınlanan 91. bölümüne ise Sevda Çağlayan'ın ortaya çıkan büyük sırrı damga vurdu. Peki Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 91. Bölümünde neler yaşandı? İşte başrollerini Hilal Altınbilek ve Murat Ünalmış'ın paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde yaşananlar…
3 SEZONDUR ZİRVENİN SAHİBİ
atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın, geçtiğimiz akşam yayınlanan 91.bölümü, Tüm Kişiler ve 20+ABC1'de en çok izlenen yapım oldu.
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %9,79 izlenme oranı ve %21,46 izlenme payı ve 20+ABC1'de %8,06 izlenme oranı ve %16,95 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı.
Bir Zamanlar Çukurova'nın 91.bölümünde #BirZamanlarÇukurova etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.
91. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Aşk için şöhretinden de aile sahibi olmaktan da vazgeçmiş Sevda Çağlayan'ın büyük sırrı ortaya çıktı! Ömrünü Adnan Yaman'ın aşkına adadığı bilinen, Demir'in 'ikinci annem' dediği Sevda Çağlayan, ummadığı bir gerçekle karşılaştı! 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 91'inci bölümü, şok bir sahne ile sona erdi. Ümit, Züleyha'ya Demir ile birlikte olduğunu göstermek için gizlice fotoğraflarını çekip, posta ile gönderdi ama zarf Sevda'nın eline geçti. En başından beri Demir'den uzak durması için uyardığı Ümit'e bir kez daha ne yaptığının hesabını sormaya giden Sevda, önce "Sana benzememden mi korkuyorsun" diye bir tepki aldı ve neler olduğunu anlayamadı. Ancak daha sonra Ümit, Sevda'nın kucağındaki bebeklik fotoğrafını çıkardı ve "Ben senin kızınım" dedi!
DEMİR BABASININ KİMSEYE SALDIRMADIĞINI İSPATLADI VE SAVAŞI SONA ERDİRDİ
Züleyha'nın Lütfiye'nin çantasını çalarak ele geçirdiği Fikret'in annesinin mektubu ile tüm Adana'yı donatan Demir, bununla da yetinmeyip bir de basın toplantısı düzenledi!
Adnan Yaman'ın hiç kimseye saldırmadığını, Fikret Fekeli'nin annesinin, mektuplarında evliyken bir ilişki yaşadığını itiraf ettiğini herkese ilan etti. Adnan Yaman, çapkın bir adamdı ama kimseye saldırmamıştı.