Tüm köy (35 kişi) tecavüz etmişti! Müge Anlı, Elnare Kızmaz son dakikasını aktardı detaylar kan dondurdu: "Kafatası ve kaval kemiği..."

ELNARE KIZMAZ'A NE OLDU?

Müge Anlı'da ele alanına Elnare Kızmaz olayında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İddialara göre Balıkesir'de yaşayan Elnare Kızmaz adlı kadın, 17 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha evine dönmedi.