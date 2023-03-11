Yalı Çapkını 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Yeni bölümde neler olacak? YALI ÇAPKINI 24. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Yalı Çapkını 23. bölümün yayınlanmasının ardından gözler 24. bölüme çevrildi. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylşatığı sevilen dizinin son bölümünde Korhan yalısında boşanma şoku yaşandı. İfakat'ın Suna'yı Fuat'a yapmaya çalışması izleyiciyi çileden çıkardı. Yeni bölümde Ferit- Seyran ve Fuat - Asuman çifti arasında neler olacağı merak ediliyor. Peki Yalı Çapkını 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...