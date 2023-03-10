Müge Anlı'da Sinan son dakikası! Sapık Sinan Sardoğan öldü mü? Cinsel organını çıkartarak korkutmuştu Müge Anlı açıkladı: "Cezaevinde.."
Müge Anlı'da Sinan son dakikası! Sapık Sinan Sardoğan öldü mü? Cinsel organını çıkartarak sayısız kadını korkutmuştu. ATV canlı yayınında Müge Anlı, Sinan'ın son durumunu açıkladı. Tokat Almus'ta başlayan ve İstanbul Metris Kapalı T Tipi Cezaevi'nde sona eren Sinan Sardoğan'ın tutuklanmasının ardından ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. 2018 yılında İstanbul'da 12 yaşındaki bir erkek çocuğa tecavüz ettiği için tutuklanan ve Arife Gökçe olayının baş şüphelisi Sinan Sardoğan'ın yakalamasının ardından köydeki dedikodular ayyuka çıktı. Müge Anlı son dakika Sinan gelişmesini canlı yayında aktarırken, "Herkes Sinan öldü mü diye soruyor, buradan açıklayayım" dedi. İşte detaylar...
Haftalardır Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Arife Gökçe'nin kaybında baş şüpheli Sinan Sardoğan'ın bir başka suçtan tutuklanmasıyla Tokat Almus'taki köy halkı derin bir nefes alırken, 64 yaşındaki kadından hala bir iz bulunamadı.
Müge Anlı bugün ATV canlı yayınında Sinan'ın son durumunu, "Arife Gökçe'nin kaybının 84. günü. Sinan hakkında sosyal medya haberlerini güvendiğiniz sitelerden takip edin lütfen. Sinan hala cezaevinde. Hep soruyorsunuz bana söylemiş olayım hala yaşıyor" sözleriyle açıkladı.
SİNAN SARDOĞAN NEDEN TUTUKLANDI?
Müge Anlı ATV canlı yayınında her detay gün yüzüne çıktı! Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen konu günlerdir Türkiye gündeminden düşmüyor. 22 gündür kayıp olan Arife Gökçe olayında ortaya çıkan Sinan Sardoğan tutuklandı.
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Sinan Sardoğan'ın tutuklanması tüm Türkiye'ye rahat bir nefes aldırırken neden tutuklandığı da merak konusu oldu. Müge Anlı canlı yayınında her şeyi tek tek anlattı. İşte Müge Anlı'nın Sinan Sardoğan'ın tutuklanmasıyla ilgili açıklaması...
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