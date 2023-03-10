Müge Anlı'da Sinan son dakikası! Sapık Sinan Sardoğan öldü mü? Cinsel organını çıkartarak korkutmuştu Müge Anlı açıkladı: "Cezaevinde.."

Sinan Sardoğan'ın tutuklanması tüm Türkiye'ye rahat bir nefes aldırırken neden tutuklandığı da merak konusu oldu. Müge Anlı canlı yayınında her şeyi tek tek anlattı. İşte Müge Anlı'nın Sinan Sardoğan'ın tutuklanmasıyla ilgili açıklaması...

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