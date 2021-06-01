Suzan dağıttı Akif neye uğradığını şaşırdı! Kardeşlerim 16. bölüm 2. fragmanı heyecanı arttırdı: "Biri bunun hesabını çok kötü verecek!"
Başrollerinde Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy ve Ahu Yağtu'nun yer aldığı, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'in 16. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde yaşanacaklar merak edilirken, fragmanda Suzan'ın Akif'in odasını dağıtması en vurucu sahnelerden biri olarak gündemde yer aldı. Öte yandan Kadir, kızlara tuzak kuranlardan intikam almak için harekete geçerken Şengül'ün Asiye'ye saldırması dikkat çekti. İşte Kardeşlerim 16. yeni bölüm fragmanları ve son bölümde yaşananlar…
Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim, yayınlanan son bölümüyle yine reyting listelerinin zirvesine yerleşti. Peki Kardeşlerim 15. bölümde (son) neler yaşandı?
Kardeşlerim 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | TIKLA İZLE