Suzan dağıttı Akif neye uğradığını şaşırdı! Kardeşlerim 16. bölüm 2. fragmanı heyecanı arttırdı: "Biri bunun hesabını çok kötü verecek!"

Başrollerinde Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy ve Ahu Yağtu'nun yer aldığı, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'in 16. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde yaşanacaklar merak edilirken, fragmanda Suzan'ın Akif'in odasını dağıtması en vurucu sahnelerden biri olarak gündemde yer aldı. Öte yandan Kadir, kızlara tuzak kuranlardan intikam almak için harekete geçerken Şengül'ün Asiye'ye saldırması dikkat çekti. İşte Kardeşlerim 16. yeni bölüm fragmanları ve son bölümde yaşananlar…