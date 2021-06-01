Osman Bey harekete geçti! Bamsı Bey’in intikamı için cenk meydanına çıkıyor işte Kuruluş Osman 61. bölümde yaşanacaklar
Osman Bey harekete geçti! Bamsı Bey'in intikamı için cenk meydanına çıkıyor… İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen 'Kuruluş Osman' heyecan ve aksiyon yüklü sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın son bölümünde şehit düşen Bamsı Bey yürekleri dağladı. Dizinin 61'inci bölümünde ise Osman Bey, Bamsı Bey'in intikamını almak için Togay'ın izini sürerken, Nikola ve Togay da Osman Bey'i tuzağa çekmeye çalışıyor. İşte Kuruluş Osman 61. bölümde yaşanacaklar…
OSMAN BEY İTTİFAKI DAĞITABİLECEK Mİ?
Osman Bey, birleşik Bizans-Moğol ordusunu mağlup edebilecek mi? Osman Bey, Bamsı Bey'in intikamını almak için nasıl bir oyun kuracak? Nikola ve Togay'ın güçlerini birleştirmesi uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Kayı Obası'nda Bala Hatun ve Malhun Hatun arasında neler yaşanacak? Vali Yargıcı'nın emrine karşı gelen Togay, ne planlıyor?