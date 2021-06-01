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Osman Bey harekete geçti! Bamsı Bey’in intikamı için cenk meydanına çıkıyor işte Kuruluş Osman 61. bölümde yaşanacaklar

Osman Bey harekete geçti! Bamsı Bey'in intikamı için cenk meydanına çıkıyor… İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen 'Kuruluş Osman' heyecan ve aksiyon yüklü sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın son bölümünde şehit düşen Bamsı Bey yürekleri dağladı. Dizinin 61'inci bölümünde ise Osman Bey, Bamsı Bey'in intikamını almak için Togay'ın izini sürerken, Nikola ve Togay da Osman Bey'i tuzağa çekmeye çalışıyor. İşte Kuruluş Osman 61. bölümde yaşanacaklar…

01.06.2021 20:19 - Son Güncelleme: 01.06.2021 20:27
Osman Bey harekete geçti! Bamsı Bey’in intikamı için cenk meydanına çıkıyor işte Kuruluş Osman 61. bölümde yaşanacaklar

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman, yayınlanan son bölümüyle nefes kesti. Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanları ise heyecanı kat kat arttırdı. Peki Kuruluş Osman 61. bölümde neler olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Osman Bey harekete geçti! Bamsı Bey’in intikamı için cenk meydanına çıkıyor işte Kuruluş Osman 61. bölümde yaşanacaklar

61. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Dizinin 61'inci bölümünde Osman Bey, Bamsı Bey'in intikamını almak için Togay'ın izini sürerken, Nikola ve Togay da Osman Bey'i tuzağa çekmeye çalışıyor.

Osman Bey harekete geçti! Bamsı Bey’in intikamı için cenk meydanına çıkıyor işte Kuruluş Osman 61. bölümde yaşanacaklar

TOGAY VE NİKOLA GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR
Bamsı Bey'in şehit düşmesinin ardından, Osman Bey, Togay'dan intikam almak için and içer. Osman Bey'i can evinden vurduğunun farkında olan Togay ise Nikola ile ittifakını geliştirip Kayılara son darbeyi vurmak için büyük bir ordu kurar.

Osman Bey harekete geçti! Bamsı Bey’in intikamı için cenk meydanına çıkıyor işte Kuruluş Osman 61. bölümde yaşanacaklar

OSMAN BEY, TOGAY'IN İZİNİ SÜRÜYOR
Moğol kampına yaptığı baskınla Togay'a darbe indiren Osman Bey, Togay'ı bulmak için tüm imkanlarını seferber eder. Nikola'dan aldığı askerlerle ordusunu büyüten Togay ise cenk meydanında Osman Bey'e ve alplerinin karşısına dikilir.

Osman Bey harekete geçti! Bamsı Bey’in intikamı için cenk meydanına çıkıyor işte Kuruluş Osman 61. bölümde yaşanacaklar

OSMAN BEY İTTİFAKI DAĞITABİLECEK Mİ?
Osman Bey, birleşik Bizans-Moğol ordusunu mağlup edebilecek mi? Osman Bey, Bamsı Bey'in intikamını almak için nasıl bir oyun kuracak? Nikola ve Togay'ın güçlerini birleştirmesi uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Kayı Obası'nda Bala Hatun ve Malhun Hatun arasında neler yaşanacak? Vali Yargıcı'nın emrine karşı gelen Togay, ne planlıyor?