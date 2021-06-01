Osman Bey harekete geçti! Bamsı Bey’in intikamı için cenk meydanına çıkıyor işte Kuruluş Osman 61. bölümde yaşanacaklar

Osman Bey harekete geçti! Bamsı Bey'in intikamı için cenk meydanına çıkıyor… İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen 'Kuruluş Osman' heyecan ve aksiyon yüklü sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın son bölümünde şehit düşen Bamsı Bey yürekleri dağladı. Dizinin 61'inci bölümünde ise Osman Bey, Bamsı Bey'in intikamını almak için Togay'ın izini sürerken, Nikola ve Togay da Osman Bey'i tuzağa çekmeye çalışıyor. İşte Kuruluş Osman 61. bölümde yaşanacaklar…

01.06.2021 20:19 - Son Güncelleme: 01.06.2021 20:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





