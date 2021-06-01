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Kardeşlerim 16. bölüm 2. fragmanı yayında! "Biri bunun hesabını çok kötü verecek!"

Kardeşlerim 16. bölüm 2. fragmanı yayında!
01.06.2021 23:06
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Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen Kardeşlerim dizisinin 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Son bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanı heyecanı arttırdı. Kardeşlerim 16. bölüm 2. fragmanına "Biri bunun hesabını çok kötü verecek!" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim’in 16. bölüm 2. fragmanı…


Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen Kardeşlerim dizisinin 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Son bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanı heyecanı arttırdı. Kardeşlerim 16. bölüm 2. fragmanına "Biri bunun hesabını çok kötü verecek!" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim'in 16. bölüm 2. fragmanı…

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