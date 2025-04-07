Uzak Şehir bu akşam yeni bölümü var mı? 20. Bölümde Cihan Deniz boğuluyor!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisi 20. bölümü bu akşam izleyicilerle buluşuyor. Bu hafta, Sadakat'in Alya'yı oğluna gerçekleri söylemekle tehdit etmesi ve Cihan'ın Alya'ya oğluyla birlikte mutlu bir yaşam vaat etmesi bekleniyor. Ancak işler beklenmedik şekilde değişiyor ve Alya ile Cihan, çocuğun kaybolmasıyla büyük bir şok yaşıyor. Peki Uzak Şehir yeni bölümde neler olacak? İşte dizi hakkında bilgiler!

UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI? Uzak Şehir dizisi 7 Nisan Pazartesi günü saat 20:00'da Kanal D ekranlarında yeni bölümü ile seyircisiyle buluşuyor.

UZAK ŞEHİR 20. BÖLÜMDE NELER OLACAK? Alya, annesinin Cihan'ın gücüyle ilgisi olduğunu düşünse de Fikriye'nin gizlediği başka gerçekler vardır. Cihan, Alya'nın değişen ruh halini sorgularken, Alya annesinin ona yaşattıklarını sadece Cihan'a anlatır. Cihan, Fikriye'yi göndererek Alya'nın acısını dindireceğini umar, ancak Fikriye geliş amacını açıkça belirtir ve kolayca gitmeyeceğinin sinyalini verir.

Nare, imkansız aşkı için annesi Sadakat'e karşı çıkar, Şahin ise ona destek verir. Şahin, Kaya'ya gizlice yardım ederken Zerrin için son bir iyilik yapar. Uğur, Alya'ya beklenmedik bir teklif sunar, ancak Alya bunu reddeder ve oğluna yönelik tehdidin farkına varır. Cihan Deniz kaybolduğunda, herkes onu bulmak için harekete geçer ve Sadakat ile Alya annelik üzerinden birbirlerini anlamaya başlar.