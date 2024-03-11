Survivor All Star'da Poyraz'ın hırsızlık yaptığı ortaya çıktı! Acun Ilıcalı Survivor tarihinin en büyük cezasını açıkladı: Elinde çuvalla eve girmiş...

Survivor All Star heyecanı her geçen gün yeni bir olayla doruk noktasına ulaşıyor. Yarışmanın son bölüm fragmanında, Acun Ilıcalı 'nın gelmiş geçmiş en büyük cezayı alacağını açıkladığı Yiğit Poyraz , izleyicileri ve sevenlerini şaşırtacak bir gelişmeyle karşımıza çıktı.

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Acun Ilıcalı'nın iddialı açıklamasının ardından, Survivor hayranları Yiğit Poyraz'ın ne yaptığını ve neden bu kadar büyük bir ceza aldığını merakla bekliyordu.