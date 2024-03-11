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Survivor All Star'da Poyraz'ın hırsızlık yaptığı ortaya çıktı! Acun Ilıcalı Survivor tarihinin en büyük cezasını açıkladı: Elinde çuvalla eve girmiş...

Survivor All Star yarışmasında her geçen gün tansiyon yükselmeye devam ederken, yeni bölümünde Acun Ilıcalı'nın açıkladığı büyük ceza, izleyicileri merak içinde bıraktı. Ünlü yarışmacı Yiğit Poyraz'ın işlediği suç, Survivor tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay olarak kayıtlara geçti.

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 22:02 Güncelleme 11 Mart 2024, 22:02
Survivor All Star’da Poyraz’ın hırsızlık yaptığı ortaya çıktı! Acun Ilıcalı Survivor tarihinin en büyük cezasını açıkladı: Elinde çuvalla eve girmiş... 1

Survivor All Star heyecanı her geçen gün yeni bir olayla doruk noktasına ulaşıyor. Yarışmanın son bölüm fragmanında, Acun Ilıcalı'nın gelmiş geçmiş en büyük cezayı alacağını açıkladığı Yiğit Poyraz, izleyicileri ve sevenlerini şaşırtacak bir gelişmeyle karşımıza çıktı.

Survivor All Star’da Poyraz’ın hırsızlık yaptığı ortaya çıktı! Acun Ilıcalı Survivor tarihinin en büyük cezasını açıkladı: Elinde çuvalla eve girmiş... 2

Survivor'un 56. bölümünde yaşanan acil durum ada konseyinde, Poyraz'a görülmemiş büyüklükte bir ceza verileceği duyurulmuştu.

Survivor All Star’da Poyraz’ın hırsızlık yaptığı ortaya çıktı! Acun Ilıcalı Survivor tarihinin en büyük cezasını açıkladı: Elinde çuvalla eve girmiş... 3

Acun Ilıcalı'nın iddialı açıklamasının ardından, Survivor hayranları Yiğit Poyraz'ın ne yaptığını ve neden bu kadar büyük bir ceza aldığını merakla bekliyordu.

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