Ben Bu Cihana Sığmazam’da heyecan dorukta! Cezayir hasımlarını köşeye sıkıştırıyor!

Salı akşamları ATV'de izleyici ile buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde heyecan dorukta. Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı dizinin yeni bölümüne dair detaylar izleyicileri meraklandırdı. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam 60. bölümde neler olacak? İşte detaylar...
Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümüne dair detayları heyecanı kat kat arttırdı.
60. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Cezayir, Leyla'nın masumiyetini ispat etmek ister. Müfit, Leyla konusunda yardım etmeyeceğini söyleyince şüpheleri üzerine çeker.
Müfit'in oğlu Soysal'ın annesiyle birlikte Amerika'da CIA korumasında olduğunu öğrenen Cezayir, bunun arkasında da Erman'ın olduğunu anlar.