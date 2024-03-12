Ben Bu Cihana Sığmazam’da heyecan dorukta! Cezayir hasımlarını köşeye sıkıştırıyor!

Salı akşamları ATV'de izleyici ile buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde heyecan dorukta. Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı dizinin yeni bölümüne dair detaylar izleyicileri meraklandırdı. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam 60. bölümde neler olacak? İşte detaylar...