Kim Milyoner Olmak İster'de Kur'an-ı Kerim sorusu: "O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?"

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacıların her biri başarılı performans sergiledi. Ramazan ayına girildiği dakikalarda ekranlara gelen yarışmada sorulan 300 bin TL'lik "Kur'an-ı Kerim" de "O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?" ayetinin 31 kere geçtiği sure hangisidir?" sorusu geceye damga vurdu.
ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü yine izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.
Yarışmacı Mehmet Çağrı Uğur, başarılı performansıyla ikinci baraj sorusuna kadar ulaştı. Uğur'un karşısına 300 bin TL'lik soruda, "Kur'an-ı Kerim" de "O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?" ayetinin 31 kere geçtiği sure hangisidir?" sorusu çıktı.
YANLIŞ ŞIKKI SEÇTİ
Yarışmacı bir an heyecanına yenik düştü ve 'D- Bakara' suresi cevabını verdi.
"KEŞKE BİRAZ DAHA DÜŞÜNSEYDİM"
Doğru cevap 'C- Rahman' olduğunu gören yarışmacı büyük pişmanlık duydu. Yarışmacı, "Rahman ne demek? Onun anlamı üzerinde durdum. Keşke biraz daha düşünseydim" ifadelerini kullandı.
TEBESSÜM ETTİREN DİYALOG!
Doğru cevap sonrası yarışmacının ünlü sunucuyla arasında geçen diyalog ise tebessüm ettirdi.