Kim Milyoner Olmak İster'de Kur'an-ı Kerim sorusu: "O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?"

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacıların her biri başarılı performans sergiledi. Ramazan ayına girildiği dakikalarda ekranlara gelen yarışmada sorulan 300 bin TL'lik "Kur'an-ı Kerim" de "O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?" ayetinin 31 kere geçtiği sure hangisidir?" sorusu geceye damga vurdu.