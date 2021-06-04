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Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun karşı karşıya! Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölümde iç savaşa engel olmaya çalışıyor

Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun karşı karşıya! Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölümde iç savaşa engel olmaya çalışıyor! 'Sabbahiler'in hedefindeki Türkan Hatun, itham edildiği suçlamaların ardından bir karar vermek zorunda kalır ve saraydan ayrılıyor. Muhteşem prodüksiyonu, heyecan yüklü öyküsü ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölümde Celaleddin, Türkan Hatun'a gidip savaşın önüne geçmek için askerlere gözdağı verecek ancak bu hamlesiyle Türkan Hatun'un desteğini kaybedecek. İşte tarihe ışık tutan dizide bu hafta yaşanacaklar...

04.06.2021 11:53 - Son Güncelleme: 04.06.2021 12:35
Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun karşı karşıya! Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölümde iç savaşa engel olmaya çalışıyor

SULTAN ALEADDİN VE TÜRKAN HATUN KARŞI KARŞIYA!

Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölümde iç savaşa engel olmaya çalışıyor. Atv'nin efsane dizilerine bir yenidi daha ekledi. Son dönemin Kuruluş Osman'dan sonra en çok dikkat çeken tarihi dizisi olarak adlandırılan Bozkır Arslanı Celaleddin'de bu hafta yer yerinden oynayacak!

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Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun karşı karşıya! Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölümde iç savaşa engel olmaya çalışıyor

Atv ve Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın muhteşem prodüksiyonu ve heyecan yüklü öyküsü ile büyük ilgi gören dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin', Cuma akşamı 20.00'de üçüncü bölümüyle Atv ekranında olacak.

Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun karşı karşıya! Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölümde iç savaşa engel olmaya çalışıyor

Bozkır Arslanı Celaleddin'in üçüncü bölümünde, Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun arasındaki çatışma derinleşirken, Celaleddin devleti ayakta tutmak ve iç savaşı engellemek için mücadele ediyor.

Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun karşı karşıya! Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölümde iç savaşa engel olmaya çalışıyor

TÜRKAN HATUN SARAYDAN AYRILIYOR

Harzemşah sarayında iktidar mücadelesi sürerken, Sultan Aleaddin'in sağlığı iyice bozulmuştur. Celaleddin, Cengiz Han tehlikesine karşı devleti bir arada tutmaya uğraş verirken, Türkan Hatun itham edildiği suçlamaların ardından bir karar vermek zorunda kalır ve saraydan ayrılır. Vezir Şemseddin ise saraya sızdığı düşünülen casusu bulmak için araştırma yapmaya başlar.

Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun karşı karşıya! Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölümde iç savaşa engel olmaya çalışıyor

CELALEDDİN, TÜRKAN HATUN'UN DESTEĞİNİ KAYBEDİYOR

Cengiz Han'ın Harzemşahları sarayını karıştırıp potansiyel düşmanını zayıflatmak için ittifak yaptığı Hasan Sabbah taraftarı Sabbahiler, hedefine Türkan Hatun'u koyar. Celaleddin, Türkan Hatun'a gidip savaşın önüne geçmek için askerlere gözdağı verir ancak bu hamlesiyle Türkan Hatun'un desteğini kaybeder.

Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İzlemek için tıklayın!