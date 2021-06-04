Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun karşı karşıya! Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölümde iç savaşa engel olmaya çalışıyor
Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun karşı karşıya! Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölümde iç savaşa engel olmaya çalışıyor! 'Sabbahiler'in hedefindeki Türkan Hatun, itham edildiği suçlamaların ardından bir karar vermek zorunda kalır ve saraydan ayrılıyor. Muhteşem prodüksiyonu, heyecan yüklü öyküsü ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölümde Celaleddin, Türkan Hatun'a gidip savaşın önüne geçmek için askerlere gözdağı verecek ancak bu hamlesiyle Türkan Hatun'un desteğini kaybedecek. İşte tarihe ışık tutan dizide bu hafta yaşanacaklar...
SULTAN ALEADDİN VE TÜRKAN HATUN KARŞI KARŞIYA!
Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölümde iç savaşa engel olmaya çalışıyor. Atv'nin efsane dizilerine bir yenidi daha ekledi. Son dönemin Kuruluş Osman'dan sonra en çok dikkat çeken tarihi dizisi olarak adlandırılan Bozkır Arslanı Celaleddin'de bu hafta yer yerinden oynayacak!
TÜRKAN HATUN SARAYDAN AYRILIYOR
Harzemşah sarayında iktidar mücadelesi sürerken, Sultan Aleaddin'in sağlığı iyice bozulmuştur. Celaleddin, Cengiz Han tehlikesine karşı devleti bir arada tutmaya uğraş verirken, Türkan Hatun itham edildiği suçlamaların ardından bir karar vermek zorunda kalır ve saraydan ayrılır. Vezir Şemseddin ise saraya sızdığı düşünülen casusu bulmak için araştırma yapmaya başlar.
CELALEDDİN, TÜRKAN HATUN'UN DESTEĞİNİ KAYBEDİYOR
Cengiz Han'ın Harzemşahları sarayını karıştırıp potansiyel düşmanını zayıflatmak için ittifak yaptığı Hasan Sabbah taraftarı Sabbahiler, hedefine Türkan Hatun'u koyar. Celaleddin, Türkan Hatun'a gidip savaşın önüne geçmek için askerlere gözdağı verir ancak bu hamlesiyle Türkan Hatun'un desteğini kaybeder.
Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İzlemek için tıklayın!