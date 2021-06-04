Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun karşı karşıya! Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölümde iç savaşa engel olmaya çalışıyor

Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun karşı karşıya! Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölümde iç savaşa engel olmaya çalışıyor! 'Sabbahiler'in hedefindeki Türkan Hatun, itham edildiği suçlamaların ardından bir karar vermek zorunda kalır ve saraydan ayrılıyor. Muhteşem prodüksiyonu, heyecan yüklü öyküsü ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölümde Celaleddin, Türkan Hatun'a gidip savaşın önüne geçmek için askerlere gözdağı verecek ancak bu hamlesiyle Türkan Hatun'un desteğini kaybedecek. İşte tarihe ışık tutan dizide bu hafta yaşanacaklar...

04.06.2021 11:53 - Son Güncelleme: 04.06.2021 12:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





