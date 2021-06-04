Arka Sokaklar'da 1 değil tam 2 ayrılık 15 yıldır kadrodalardı! Onca yıldan sonra Arka Sokaklar'ı tarihe gömüyor
Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başladığı 2006 yılından bu yana hem önemli bir izleyici kitlesi yakalayan hem de istikrarı nedeniyle en uzun süre ekranda kalan diziler sıralamasına giren Arka Sokaklar'da şaşırtan bir ayrılık yaşanıyor. Bunca yıla rağmen reytinglerde de zirveden inmeyen Arka Sokaklar'da bu sezon sonu bir yaprak dökümü yaşanacak. Kesintisiz olarak 2006 yılından bu yana Arka Sokaklar kadrosunda yer alan 2 isim diziye veda ediyor.
Türk Televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olma özelliğini taşıyan Arka Sokaklar dizisinde yaşanılanlar seyircileri ekranlara kilitliyordu. 15 yıldır reytinglerde hiçbir sorun yaşamayan diziye ise binlerce konuk oyuncu katılmış ve ayrılmıştı. Birçok ünlü ismin Arka Sokaklar dizisinden çıktığı ise bilinir bir gerçekti.
Şimdilerde Çukur dizisinde yer alan ve Yamaç karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli'den tutunda diğer birçok ünlü isim efsane dizinin kadrosunda yer almıştı. Yeni ve çok beğenilen birçok dizi için dua sebebi olarak; "Allah Arka Sokaklar ömrü versin" sözleri dile getiriliyordu. Peki, 15 yıllık kocaman serüvenden ayrılacak isim kim oldu?
Çocuk oyunculardan birisi olan ve kızların şimdilerde en beğendiği oyuculardan biri olan Onur Bay ekranlara veda ediyor. Dikkatleri üzerine çeken ve tam tamına 10 yaşından beri yer alan başarılı oyuncusunun vedası ise o isim tarafından doğrulandı. Peki, Tekin karakterine hayat veren Onur Bay'ın vedası nasıl olacak?