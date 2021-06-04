Arka Sokaklar'da 1 değil tam 2 ayrılık 15 yıldır kadrodalardı! Onca yıldan sonra Arka Sokaklar'ı tarihe gömüyor

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başladığı 2006 yılından bu yana hem önemli bir izleyici kitlesi yakalayan hem de istikrarı nedeniyle en uzun süre ekranda kalan diziler sıralamasına giren Arka Sokaklar'da şaşırtan bir ayrılık yaşanıyor. Bunca yıla rağmen reytinglerde de zirveden inmeyen Arka Sokaklar'da bu sezon sonu bir yaprak dökümü yaşanacak. Kesintisiz olarak 2006 yılından bu yana Arka Sokaklar kadrosunda yer alan 2 isim diziye veda ediyor.

04.06.2021 11:54 - Son Güncelleme: 04.06.2021 11:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





