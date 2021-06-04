Polat'ın en dişli hasmıydı! Kurtlar Vadisi'nin İskender'i Musa Uzunlar yeni projesiyle tozu dumana katacak

İskender Büyük karakteriyle milyonlarca izleyicinin sevgisinin kazanan Musa Uzunlar'ın yeni projesi belli oldu. Kulislerde son zamanlarda Musa Uzunlar'ın yeni bir projeyle izleyici karşısında olacağı konuşuluyor. Poyraz Karayel, Bir Annenin Günahı, Kurtlar Vadisi Pusu, 8. Gün, Karanlıklar Çiçeği, Şubat ve Fatmagül'ün Suçu Ne gibi pek çok dizide izlediğimiz Musa Uzunlar yeni filmiyle izleyici karşısında olacak. Bir süredir pek çok teklif alan Musa Uzunlar Aşkın Kıyameti filminde oynamayı kabul etti. Çekimlerine başlanması beklenen filmde Uzunlar'ın hangi karakteri canlandıracağı merak ediliyor.