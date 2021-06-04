Polat'ın en dişli hasmıydı! Kurtlar Vadisi'nin İskender'i Musa Uzunlar yeni projesiyle tozu dumana katacak
Musa Uzunlar, Kurtlar Vadisi Pusu'daki İskender Büyük rolüyle adından sıkça bahsettirmişti. Bugüne kadar pek çok dizi ve filmde yer alan ünlü oyuncu yeni projesiyle geri dönüyor. Musa Uzunlar, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde üç sezon boyunca canlandırdığı İskender Büyük karakteriyle milyonların hafızasına kazınmıştı. Ünlü oyuncu son olarak Bir Annenin Günahı dizisinde izleyici karşısına çıkmıştı. Son öğrenilen bilgilere göre Musa Uzunlar yeni filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü isim, Pınar Deniz, Boran Kuzum ve Yiğit Kirazcı'nın başrollerinde yer aldığı Aşkın Kıyameti filminde rol alacak.
İskender Büyük karakteriyle milyonlarca izleyicinin sevgisinin kazanan Musa Uzunlar'ın yeni projesi belli oldu. Kulislerde son zamanlarda Musa Uzunlar'ın yeni bir projeyle izleyici karşısında olacağı konuşuluyor. Poyraz Karayel, Bir Annenin Günahı, Kurtlar Vadisi Pusu, 8. Gün, Karanlıklar Çiçeği, Şubat ve Fatmagül'ün Suçu Ne gibi pek çok dizide izlediğimiz Musa Uzunlar yeni filmiyle izleyici karşısında olacak. Bir süredir pek çok teklif alan Musa Uzunlar Aşkın Kıyameti filminde oynamayı kabul etti. Çekimlerine başlanması beklenen filmde Uzunlar'ın hangi karakteri canlandıracağı merak ediliyor.