Müge Anlı'daki Turgut Özyürek'in katili her şeyi itiraf etti! 9 kez evlenen eşi Necla meğer... |Video 26.11.2019 10:53

Müge Anlı'da son dakika Turgut Özyürek gelişmesi! Atv ekranlarında hafta içi her gün saat 10.00'da izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, 26 Kasım canlı yayınında Turgut Özyürek'in katilini açıkladı! 8 yaşındaki Turgut Özyürek, 18 Ekim tarihinde kayboldu. Kayıp Turgut Özyürek, eşi Necla Özyürek'le birlikte Manisa Ahmetli'de yaşıyordu. Son dönemde kanser hastalığıyla mücadele verdiği bilinen Turgut Özyürek'in eşi Necla Hanım hakkında ortaya çıkan gerçekler şoke etmişti. Daha önce 7 kişiyle evlendiği bilinen Necla Hanım'ın 9 kişiyle birlikte olduğu ortaya çıktı. Turgut Özyürek'in katilinin ise geçtiğimiz gün Müge Anlı canlı yayınında adı geçen kişi olduğu tespit edildi. Müge Anlı'nın aktardığı son dakika gelişmesiyle herkes şaşırdı. İşte Müge Anlı'daki Turgut Özyürek olayının detayları...

Müge Anlı Turgut Özyürek'in katilini canlı yayında açıkladı! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Manisa'nın Ahmetli ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Turgut Özyürek'in eşi Necla Hanım hakkında ortaya atılan iddiaların ardından emniyet düğmeye bastı. İşte 26 Kasım Müge Anlı'da son dakika Turgut Özyürek - Necla Özyürek gelişmesi!

Müge Anlı, canlı yayında Turgut Özyürek'in katilinin, Necla Hanım'ın evinde sakladığı Hayrettin Bey olduğunu aktardı. Geçtiğimiz gün Müge Anlı canlı yayınına bağlanan bir kişi, kardeşinin Necla Hanım'ın evinde kaldığını, Necla Hanım'ın onu zorla tuttuğunu, dışarı çıkmasına izin vermediğini ileri sürmüştü. Telefonla bağlanan izleyicinin sözleri üzerine bu kişinin 1986 doğumlu Hayrettin adında bir şahıs olduğu tespit edildi. Emniyet güçleri Hayrettin Bey ile görüşmelerinde verdiği çelişkili ifadeler sonucunda gözaltı kararı çıkardı.

Aynı sırada Müge Anlı canlı yayınından dönen Necla Hanım'da Manisa otogarında gözaltına alındı. Sözleri anlaşılmayan Necla Hanım'ın, 7 kişi değil 9 kişi ile evlilik yaptığı, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisine eşi Turgut Özyürek'i öldürdüğü ortaya çıktı.

Gözaltına alınan Hayrettin Bey cinayeti itiraf etti: Ben Necla'ya aşık olduğum için öldürdüm onu. Necla bana, Ben boşanmak istiyorum ama bu adam benden boşanmıyor, bir de tarlalar var. Eğer boşanırsam tarlalardan pay da alamam. en iyisi sen bunu öldür hem tarladan hakkımı alayım hem de biz birlikte olabilelim.' dedi. Ben de öldürdüm.

Turgut Özyürek'in, Necla Özyürek'le yaptığı evlilik, 2.evliliği oluyor. Turgut Bey, ilk evliliğini gençken yapmış ve eşinden ayrılmış. 2018 yılında Necla Hanımla tanışmış ve onunla evlenmeye karar vermiş. Ancak Turgut Bey'in, kardeşleri bu evliliğe sıcak bakmadılar. Çünkü Turgut Bey'in rahatsızlığı, kardeşleri tarafından evliliği yönünde engel teşkil ediyordu. Bununla birlikte kardeşlerini rahatsız eden başka bir konu daha vardı. Turgut Bey'in bir evi vardı. Necla Özyürek'le evlenmeden önce evini satıp, gelen parayla eşine ziynet eşyaları almıştı. Bunun yanı sıra tedavi gördüğü için engelli maaşı alan 58 yaşındaki adam, maaş kartını da eşi Necla Özyürek'e bırakmıştı. Yaşanan olaylar silsilesinin ardından Turgut Bey'in kardeşleri kendisi ve eşiyle görüşmeme kararı aldılar…

Turgut Özyürek'le tek konuşan ablası Hayriye Hanımdı… Ancak Turgut Bey'i aradığında 58 yaşındaki adam, her seferinde evde yalnız olduğunu söylüyordu. Çünkü eşi evden ayrılmıştı. Çok geçmeden de eşinin aynı ilde fakat başka ilçede yaşadığı öğrenildi. Bu durumdan dolayı Hayriye Hanım, kardeşinin eşini onu dolandırmakla suçladı. Bu olayların ardından Turgut Bey, 20 gün boyunca ablası Hayriye Hanım'dan gelen hiçbir telefonu cevaplamadı. Hayriye Hanım da bunun üzerine karakola giderek kardeşi için kayıp başvurusunda bulundu.

Emniyet yetkilileri, Turgut Bey'in kaybının soruşturması kapsamında, yaşadığı eve gitti. Turgut Özyürek, evde yoktu ama kişisel eşyalarıyla birlikte ev eşyaları yerli yerinde duruyordu. Hayriye Hanım, gelin Necla Özyürek'in de izini kaybettirmesine de kuşkuyla yaklaşıyor. Rahatsızlığından dolayı engelli maaşı alan kayıp Turgut Özyürek'in, maaş kartını eşi Necla Özyürek'e bıraktığı biliniyor.

Turgut Özyürek'in eşi Necla Hanım onunla evlenmek için ziynet eşyalar istemişti. Turgut Özyürek'te bu istekleri karşılamak için, evini satmıştı. Evini sattıktan sonra asker arkadaşı Cumhur Atlar'a ait olan evde yaşamaya başlamıştı. O evde bir yıldır evli olan eşiyle değil tek başına yaşıyordu.

Evsiz kalan Turgut Özyürek'e Ahmetli İlçesindeki evini veren asker arkadaşı Cumhur Atlar'da bugün Müge Anlı canlı yayınına katıldı! Müge Anlı ekibi Turgut Özyürek'in yeğeni Mehmet Ali Doğru'yla iletişime geçti. Mehmet Bey, Dayısının evlendiği kişiye sürekli olarak para gönderdiğini söylerken bu yüzden 58 yaşındaki kaybın, oturduğu evinin faturalarını bile ödeyemediğini anlattı.

Turgut Özyürek'in oturduğu yerin mahalle muhtarı Recep Mercan, 58 yaşındaki kaybın oturduğu evin üzerine icra kararı olduğunu açıkladı. Dayısı Turgut Bey'in, bir kişiden hayvan aldığını ama parasını vermediğini bildiğini açıkladı. Bu şahsın, Turgut Özyürek'i borcunu ödememesi durumunda öldürmekle tehdit ettiğini ifade etti.

Kaybın komşuları Ayşenur Şengül ve Meryem Dağkılıç ise Turgut Özyürek'in kaybolmadan önce oturduğu evi orta yaşlı bir erkek ve yanında bir kadınla geldiğini gördüklerini ifade ettiler. Özyürek'in beraberindeki şahıslarla birlikte oturduğu evin arka kısmına çok sayıda hurda eşyaları bıraktıklarına şahit olduklarını ifade ettiler.Turgut Özyürek'in oturduğu yerde bulunan market sahibi Erdal Çakmak ise Turgut Bey'in bir gün markete geldiğinde, eşiyle yaşadığı sorunlardan dert yandığını, evini satıp, kredi çektiğini ve elinde avucunda ne varsa eşine verdiğini anlattığını ifade etti.

Dayısı Turgut Özyürek'in, kaybolmadan 15 gün önce yanında olduğunu söyleyen, Mehmet Ali Doğru, Dayısının eşinden telefon geldiğini ve para istediğini anlattı. Turgut Bey'e maaş kartını verdin ama günlük bana 5 bin lira versen bile yetmez dediğini duyduğunu söylerken bunun üzerine Özyürek'in, eşine cebinde son kalan parasının 50 lirasını kaldığı yere ulaştırdığını açıkladı.

Turgut Bey ile eşi Necla Hanım'ın boşanma aşamasına geldikleri zamana da tanıklık ettiğini söylerken, dayısının maaş kartını eşine göndermesi sayesinde barıştıklarını sözlerine ekledi. Turgut Bey'in gerekirse eşimin yanına gideceğim dedikten sonra bir daha da kendisine ulaşılamadığına röportajında yer verdi.