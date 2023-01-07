Son dakika: Müge Anlı’da, sapık Sinan itiraf etti mi? SİNAN SARDOĞAN TUTUKLANDI MI, gözaltına mı alındı? Sinan Sardoğan olayı nedir? Arife Gökçe bulundu mu?

SON DAKİKA GÖZALTINA ALINDI! Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Arife Gökçe hala bulunamazken tüm şüpheler Sinan Sordoğan üzerinde toplandı. Arife Gökçe'nin kardeşi Hamide Gökçe'ye de mesajlar attığı ortaya çıkan Sinan Sardoğan'ın programdaki akıl almaz cevapları Müge Anlı dahil herkesi çileden çıkarttı. Sinan Sardoğan'ın Hamide Gökçe'den önce kızına musallat olduğu ortaya çıktı. Müge Anlı canlı yayında ses kaydını yayınladı. Peki SİNAN SARDOĞAN TUTUKLANDI MI? Müge Anlı Sinan kimdir, kaç yaşında, nereli? Sinan Sardoğan olayı nedir? Müge Anlı Sinan yakalandı mı? Arife Gökçe bulundu mu? Sinan Sardoğan itiraf etti mi? İşte son dakika gelişmeler...