Meğer kıvır kıvırmış! Valide Sultan Pembe'yi hiç kimse böyle görmedi! Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun sarı saçlı haline bakın!
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun sarı saçlı haline bakın. Kıvır kıvır saçlarıyla mest etti. Dizide evin hanımı rolüyle izleyicinin beğenisini kazanan Taşçıoğlu hakkında tüm merak edilenler haberimizde.
07.01.2023 09:53 - Son Güncelleme: 07.01.2023 09:53
Sibel Taşçıoğlu şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe rolüyle izleyici karşısına çıkıyor. Daha önce Bir Zamanlar Çukurova, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Kehribar, Medcezir gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu hakkında bir çok soru gündeme geldi. Peki Sibel Taşçıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Sibel Taşçıoğlu evli mi, eşi kim? İşte Sibel Taşçıoğlu'nun sosyal medyaya damga vuran sarı saçlı hali ve hakkında merak edilenler...
Sibel Taşçıoğlu, şimdilerde Kızılcık Şerbeti adlı dizide Pembe karakterine hayat veriyor. Taşçıoğlu'yu ilk kez bu dizi ile tanıyanlar olsa da ünlü oyuncu daha önce bir çok ünlü yapımda rol aldı.
SİBEL TAŞÇIOĞLU'NUN OYNADIĞI DİZİLER
2022- Kızılcık Şerbeti
2018-2022 - Bir Zamanlar Çukurova
2016 - Muhteşem Yüzyıl Kösem