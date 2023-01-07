Yalı Çapkını 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? YALI ÇAPKINI 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Yalı Çapkını 16. bölümü 6 Ocak 2023 tarihinde yayınlandı. Gözler bu kez 17. bölüme çevrildi. Peki Yalı Çapkını 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Korhan yalısında yer yerinden oynuyor. Sultan Ferit'in hayatını iyice alt üst etmeye başlarken, Seyran bir şeyleri fark edecek mi? Suna ile Abidin arasında aşk mı doğuyor? İşte Yalı Çapkını 17. bölüm fragmanı ve yeni bölümde olacaklar...