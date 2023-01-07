Yalı Çapkını 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? YALI ÇAPKINI 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Gülseren Budayıcıoğlu'nun imzasını taşıyan Yalı Çapkını dizisi Cuma akşamları ilgi ile izlenmeye devam ediyor. 16. bölümde Sultan ve Ferit sahneleri çok konuşuldu. Seyran'ın durumu fark etmesi ile Sultan panikledi. Öte yandan Orhan ve İfakat'ın yasak aşkı gün yüzüne çıkmaya başladı. Ferit, babasını İfakat ile yakalayınca şoke oldu. Peki Yalı Çapkını 17. bölümde neler olacak? Yalı Çapkını 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte YALI ÇAPKINI 17. BÖLÜM FRAGMANI...
Yalı Çapkını 16. bölümü 6 Ocak 2023 tarihinde yayınlandı. Gözler bu kez 17. bölüme çevrildi. Peki Yalı Çapkını 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Korhan yalısında yer yerinden oynuyor. Sultan Ferit'in hayatını iyice alt üst etmeye başlarken, Seyran bir şeyleri fark edecek mi? Suna ile Abidin arasında aşk mı doğuyor? İşte Yalı Çapkını 17. bölüm fragmanı ve yeni bölümde olacaklar...
YALI ÇAPKINI 17. BÖLÜM FRAGRAMANI YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Yalı Çapkını 17. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman gelir gelmez haberimizde yer alacaktır.
YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?
Yalı Çapkını dizisi, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu ediniyor.
YALI ÇAPKINI HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?
Star TV'nin yeni yapımı Yalı Çapkını, Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden uyarlanma. Dizide bazı karakterler Budayıcıoğlu'nun "Kral Kaybederse" adlı kitabı ile bağdaştırılırken yapımdan buna dair net bir açıklama bulunmuyor.
YALI ÇAPKINI OYUNCULARI
Gaziantepli Korhan Ailesi'nin başından geçenleri anlatan Yalı Çapkını'nın oyuncu kadrosunda;