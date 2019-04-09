Müge Anlı canlı yayında oğlunu öldürdüğünü itiraf eden Arif Karakollu gözaltına alındı! 09.04.2019 12:18

Müge Anlı canlı yayınında gelen cinayet itirafından sonra, Engin Karakollu'nun babası Arif Karakollu gözaltına alındı. Nevşehir'de yaşanan cinayet, 9 Nisan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında aydınlandı. Annesini, kardeşini ve babasını döven Engin Karakollu, babası tarafından öldürüldü. Arif Karakollu, Müge Anlı canlı yayınında oğlunu öldürdüğünü itiraf ettikten sonra, yine canlı yayında polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı, cinayetin işlendiği evde güvenlik önlemleri aldı. Cinayet silahı, Arif Karakollu'nun dediği yerde bulundu.