Şahin ve İpek Şebeke’nin hedefinde! Baş Belası 10. bölüm fragmanı yayınlandı: "Kendini ateşe atmayacaksın!"
Başrollerini İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in paylaştığı, atv'nin sevilen dizisi Baş Belası, 13 Ağustos Cuma akşamı 9. bölümle izleyici karşısına çıktı. Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen Baş Belası'nın son bölümü yine milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı. #Yanındayım etiketi ile sosyal medyada da gündem olan Baş Belası 10. bölüm fragmanı ise nefes kesti. İşte Baş Belası 10. bölüm fragmanı...
Kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Seçkin Özdemir, Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk, Eyüp Mert İlkıs'ın yer aldığı Baş Belası son bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi.
Başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile seyircisinden tam not alan dizi, #Yanındayım etiketiyle de sosyal medyaya damga vurdu. Peki Baş Belası son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...
Nermin'i Doruk'un başında hastanede bırakan İpek ve Şahin, Umut'la birlikte şüpheli bir ölümü araştırmaya başlar. Bir uçurumun dibinde bulunan gencin ölümünün ardındaki sırları çözmek kolay olmayacaktır. Şahin, savcı yardımcısı tarafından kendisine iletilen bilgiyi İpek'le paylaşır ve ikili bu ipucunun peşine düşer.