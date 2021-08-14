Fetihlerle geçecek 2. sezon öncesi Uyanış Büyük Selçuklu'dan yeni transferler! Diriliş Ertuğrul'un Noyan'ı Barış Bağcı ve Gizem Karaca...
Sultan Alparslan dönemini anlatacak olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Mehmet Özgür hariç tüm kadro değişti. Bilindiği üzere ilk olarak Barış Arduç ardından da Fahriye Evcen ile anlaşan dizi transfer bombalarını peş peşe patlatıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ağustos sonunda sete çıkacak olan dizide Erdinç Gülener Alparslan'ın babası Çağrı Bey'e, Diriliş Ertuğrul'da Noyan karakteriyle çok sevilen Barış Bağcı ise amcası Tuğrul Bey'e hayat verecek. Yaşanan bu gelişmeler heyecan yaratırken Esila Umut'un Alparslan'ın kız kardeşi Gevher'i canlandıracağı öğrenildi. Son olarak dizinin yapım şirketi Gizem Karaca'yla da anlaştı.
Fetihlerle geçecek 2. sezon öncesi Uyanış Büyük Selçuklu'dan yeni transferler! Diriliş Ertuğrul'un Noyan'ı Barış Bağcı ve Gizem Karaca... 2. sezonu merakla beklenen Uyanış Büyük Selçuklu'nun yeni isimleri belli oluyor. Yeni sezonu heyecanla beklenen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi kadrosuna yeni isim dahil etmeye devam ediyor. Başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in yer alacağı diziye Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Esila Umut ve Korel Cezayirli gibi dikkat çeken isimler katıldı. 2. sezonu heyecanla beklenen dizinin çekimleri bu ay başlayacak. Ayrıca kulislerde son konuşulan bilgilere göre dizinin yeni sezon için anlaştığı isimler arasında Gizem Karaca'nın da olduğu bildirildi.
TÜM KADRO DEĞİŞTİ
Yeni sezonda Sultan Alparslan'ın dönemi anlatacak olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Mehmet Özgür hariç tüm kadro değişti.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ağustos sonunda sete çıkacak olan dizide Erdinç Gülener Alparslan'ın babası Çağrı Bey'e, Diriliş Ertuğrul'da Noyan karakteriyle çok sevilen Barış Bağcı ise amcası Tuğrul Bey'e hayat verecek.