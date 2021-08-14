Fetihlerle geçecek 2. sezon öncesi Uyanış Büyük Selçuklu'dan yeni transferler! Diriliş Ertuğrul'un Noyan'ı Barış Bağcı ve Gizem Karaca... 2. sezonu merakla beklenen Uyanış Büyük Selçuklu'nun yeni isimleri belli oluyor. Yeni sezonu heyecanla beklenen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi kadrosuna yeni isim dahil etmeye devam ediyor. Başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in yer alacağı diziye Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Esila Umut ve Korel Cezayirli gibi dikkat çeken isimler katıldı. 2. sezonu heyecanla beklenen dizinin çekimleri bu ay başlayacak. Ayrıca kulislerde son konuşulan bilgilere göre dizinin yeni sezon için anlaştığı isimler arasında Gizem Karaca'nın da olduğu bildirildi.