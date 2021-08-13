Ada Masalı’na sürpriz isim! Gençliğim Eyvah dizisinde başarılı oyunculuğu dikkatleri üzerine çekmişti! İşte yeni rolü…
Yeni başlamasına rağmen severek izlenen yaz dizilerinden Ada Masalı Star TV'de yayınlanıyor ve başarılı kadrosuna yeni isimleri eklemeye devam ediyor. Ada Masalı'na sürpriz bir isim daha katıldı ve yeni rolü de belli oldu. ATV'nin geçtiğimiz yaz keyifle izlenen Gençliğim Eyvah dizisinde başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekmişti ve şimdi de ekranlara geri dönüyor. İşte detaylar…
Star TV'de Salı akşamları ekrana gelen Ada Masalı dizisi konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor, keyifle izleniyor. Kadrosunu genişletmeye devam eden Ada Masalı'na bu kez hangi başarılı oyuncu katıldı? Daha önce ATV'de yayınlanan Gençliğim Eyvah dizisinde ve Seyyar adlı internet dizisinde başarılı rol üstlenen oyuncunun hayranları bu habere çok sevinecek. İşte konuya dair tüm bilgiler…
Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'u buluşturan Star TV'nin Ada Masalı dizisinin ekran macerası sürüyor. Bugüne kadar birçok diziye ev sahipliği yapan İzmir Sığacık'ta çekilen dizide Batu rolünü kimin canlandıracağı merak konusuydu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Rolü Erdem Kaynarca'nın canlandırdığı ortaya çıktı. Kaynarca son olarak "Seyyar" adlı internet dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
ERDEM KAYNARCA KİMDİR?
Arzu Tramvayı, En Kötü İş, Luna Park Oyunları, Bahar Noktası, Trendeki Yabancı, Gövde Gösterisi, Kadınlar Devleti, Romeo & Juliet, Merhaba, Martı, Performansçı gibi tiyatro oyunlarında yer alan Erdem Kaynarca'nın ilk dizi deneyimi Kalp Atışı'dır.