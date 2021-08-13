Ada Masalı’na sürpriz isim! Gençliğim Eyvah dizisinde başarılı oyunculuğu dikkatleri üzerine çekmişti! İşte yeni rolü…

Star TV'de Salı akşamları ekrana gelen Ada Masalı dizisi konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor, keyifle izleniyor. Kadrosunu genişletmeye devam eden Ada Masalı'na bu kez hangi başarılı oyuncu katıldı? Daha önce ATV'de yayınlanan Gençliğim Eyvah dizisinde ve Seyyar adlı internet dizisinde başarılı rol üstlenen oyuncunun hayranları bu habere çok sevinecek. İşte konuya dair tüm bilgiler…