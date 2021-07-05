Saçlarına aklar düşmüş be usta dedirtti! Kurtlar Vadisi'nin iki fenomen ismi buluştu yorumlar sel oldu aktı
Kurtlar Vadisi şüphesiz ki pek çok fenomen ismi bir araya getirdi ve halen dijital platformlarda en çok izlenen yapımlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Dizideki Eren ve Memati karakterleri Kurtlar Vadisi'nin efsane isimleri arasında yer alıyor. Özellikle Memati Baş karakteri diziye damgasını vuran karakterlerden. Kurtlar Vadisi'nde 97 bölüm ve Pusu'da 162 bölüm boyunca rol alan Gürkan Uygun Memati karakteriyle milyonların gönlüne taht kurdu. Projede Elif Eylül'ün kardeşi Eren Eylül karakterine hayat veren Kerem Fırtına da dizinin sevilen isimleri arasında. Sevilen iki karakteri canlandıran Gürkan Uygun ve Kerem Fırtına yan yana gelince yorumlar sel oldu aktı.
Saçlarına aklar düşmüş be usta dedirtti! Kurtlar Vadisi'nin iki fenomen ismi buluştu yorumlar sel oldu aktı. Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz isimlerinin bir araya geldiği ve sosyal medyadan paylaştığı kareler dizinin hayranları tarafından takip ediliyor. Eski dostlar yine bir arada geldi. Kurtlar Vadisi'nin Eren ve Memati'si yan yana gelince yorumlar sel oldu aktı. Ekranların fenomen dizisi Kurtlar Vadisi'nde pek çok karakter çok sevildi. Özellikle önce Çakır'ın ardından da Polat Alemdar'ın sağ kolu olan Memati Baş dizinin en dikkat çeken karakteri arasındaydı. Memati karakterini canlandıran Gürkan Uygun ve Eren Eylül karakterine hayat veren Kerem Fırtına'nın sosyal medyada paylaştığı fotoğraf dizinin hayranlarını eski günlere götürdü.