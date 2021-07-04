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Tarkan filmi bakın nerede çekilmiş! İşte 1969'da izleyiciyle buluşan Tarkan filmi başta olmak üzere Yeşilçam'da tarihi yolculuk...

Yeşilçam'a damga vuran filmlerin başında tabii Kartal Tibet'in Tarkan filmleri geliyor... Günümüzde de pek çok eğlenceli skeçe konu olan 5 Tarkan filmi vardı. Tarkan: Gümüş Eyer, kurgusal karakter Tarkan üzerine yazılmış Gümüş Eyer isimli çizgi romandan uyarlanan 1970 yapımı fantastik Türk filmi. Seri; Tarkan Gümüş Eyer, Tarkan: Viking Kanı, Tarkan: Altın Madalyon, Tarkan: Güçlü Kahraman filmleriyle devam etti ve 1973 yılında son buldu. Yönetmenliğini Tunç Başaran'ın, senaryosunu Sezgin Burak'ın, yapımcılığını ise Ertem Eğilmez'in üstlendiği aksiyon, fantastik, macera ve tarihsel türlerindeki Tarkan filminin nerede çekildiği merak ediliyor. Türk sinemasında adından çok kez söz ettirmiş bir yapım olan 80 dakika uzunluğundaki Tarkan filmi, geçtiğimiz günlerde vefat eden Kartal Tibet'in hayat verdiği 'Tarkan' isimli kurgusal karakterin öyküsünü anlatıyor.

04.07.2021 15:51 - Son Güncelleme: 04.07.2021 16:04
Tarkan filmi bakın nerede çekilmiş! İşte 1969'da izleyiciyle buluşan Tarkan filmi başta olmak üzere Yeşilçam'da tarihi yolculuk...

TARKAN FİLMİ BAKIN NEREDE ÇEKİLMİŞ!

İşte 1969'da izleyiciyle buluşan Tarkan filmi başta olmak üzere Yeşilçam'da tarihi yolculuk...

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Tarkan filmi bakın nerede çekilmiş! İşte 1969'da izleyiciyle buluşan Tarkan filmi başta olmak üzere Yeşilçam'da tarihi yolculuk...

TARKAN FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Acar Film stüdyolarında hazırlanan ve Arzu Film tarafından dağıtılan ilk orijinal Tarkan filmi, Ertem Eğilmez'in yapımcılığında 1969 yılında çekildi.

Tarkan filmi bakın nerede çekilmiş! İşte 1969'da izleyiciyle buluşan Tarkan filmi başta olmak üzere Yeşilçam'da tarihi yolculuk...

Serinin diğer filmlerinden ''Tarkan Gümüş Eyer'' filminin çekimleri ise Eskişehir'de ve 1970 yılında gerçekleştirildi. Filmin çekimlerinin bir kısmı Yazılıkaya Midas Anıtı önünde ve çevresinde yapıldı.

Tarkan filmi bakın nerede çekilmiş! İşte 1969'da izleyiciyle buluşan Tarkan filmi başta olmak üzere Yeşilçam'da tarihi yolculuk...

Çok sayıda farklı mekanda çekimleri yapılan ''Tarkan Altın Madalyon'' filmi ise 1972 yılında Ören film stüdyosu ve Bükey film tarafından tamamlandı.

Tarkan filmi bakın nerede çekilmiş! İşte 1969'da izleyiciyle buluşan Tarkan filmi başta olmak üzere Yeşilçam'da tarihi yolculuk...

Filmin kale sahneleri Bodrum Kalesi ve İstanbul Rumeli Hisarında çekilmiş, aynı zamanda filmde bulunan çok sayıda sahne, İstanbul'un farklı bölgelerinde tamamlandı.