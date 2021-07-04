Tarkan filmi bakın nerede çekilmiş! İşte 1969'da izleyiciyle buluşan Tarkan filmi başta olmak üzere Yeşilçam'da tarihi yolculuk...

Yeşilçam'a damga vuran filmlerin başında tabii Kartal Tibet'in Tarkan filmleri geliyor... Günümüzde de pek çok eğlenceli skeçe konu olan 5 Tarkan filmi vardı. Tarkan: Gümüş Eyer, kurgusal karakter Tarkan üzerine yazılmış Gümüş Eyer isimli çizgi romandan uyarlanan 1970 yapımı fantastik Türk filmi. Seri; Tarkan Gümüş Eyer, Tarkan: Viking Kanı, Tarkan: Altın Madalyon, Tarkan: Güçlü Kahraman filmleriyle devam etti ve 1973 yılında son buldu. Yönetmenliğini Tunç Başaran'ın, senaryosunu Sezgin Burak'ın, yapımcılığını ise Ertem Eğilmez'in üstlendiği aksiyon, fantastik, macera ve tarihsel türlerindeki Tarkan filminin nerede çekildiği merak ediliyor. Türk sinemasında adından çok kez söz ettirmiş bir yapım olan 80 dakika uzunluğundaki Tarkan filmi, geçtiğimiz günlerde vefat eden Kartal Tibet'in hayat verdiği 'Tarkan' isimli kurgusal karakterin öyküsünü anlatıyor.

04.07.2021 15:51 - Son Güncelleme: 04.07.2021 16:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





