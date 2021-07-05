Ferit ve Ayşe'nin şaşkın bakışlar altında! Kalp Yarası 2. bölüm 2. fragmanı: Antakya'da yer yerinden oynuyor!
Ferit ve Ayşe'nin şaşkın bakışlar altında! Kalp Yarası 2. bölüm 2. fragmanı heyecanın dozunu arttırdı. Çekimleri Antakya'da gerçekleştirilen Atv'nin yeni dizisi Kalp Yarası 2. bölüm ile bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümünde neler olacak? İşte sevilen dizi Kalp Yarası'nın yeni bölümünden ipuçları...
05.07.2021 13:43
- Son Güncelleme: 05.07.2021 13:43
FERİT VE AYŞE EVLENİYOR, ANTAKYA'DA YER YERİNDEN OYNUYOR!
Ferit ve Ayşe'nin herkesin şaşkın bakışları altında nikah masasına oturması, Antakya'nın gündemine damga vurur. Hande büyük bir hayal kırıklığı yaşarken; Hüseyin ve Zümrüt Varoğlu, Sancakzadelerle tüm ilişkilerini keserler. Gelecek planları çöken Azade Hanım ise Ayşe'yi gelin olarak kabul etmez.