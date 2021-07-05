Vav TV İzle

Ferit ve Ayşe'nin şaşkın bakışlar altında! Kalp Yarası 2. bölüm 2. fragmanı: Antakya'da yer yerinden oynuyor!

Ferit ve Ayşe'nin şaşkın bakışlar altında! Kalp Yarası 2. bölüm 2. fragmanı heyecanın dozunu arttırdı. Çekimleri Antakya'da gerçekleştirilen Atv'nin yeni dizisi Kalp Yarası 2. bölüm ile bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümünde neler olacak? İşte sevilen dizi Kalp Yarası'nın yeni bölümünden ipuçları...

05.07.2021 13:43 - Son Güncelleme: 05.07.2021 13:43
Ferit ve Ayşe'nin şaşkın bakışlar altında! Kalp Yarası 2. bölüm 2. fragmanı: Antakya'da yer yerinden oynuyor!

İlk bölümü ile izleyici ekran başına kilitlemeyi başaran Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası yeni bölümde yer yerinden oynuyorBaşarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizide ele alınan aşk hikayesi ekran başındakileri derinden etkilerken yeni bölümde neler yaşanacağı merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ferit ve Ayşe'nin şaşkın bakışlar altında! Kalp Yarası 2. bölüm 2. fragmanı: Antakya'da yer yerinden oynuyor!

FERİT VE AYŞE EVLENİYOR, ANTAKYA'DA YER YERİNDEN OYNUYOR!

Ferit ve Ayşe'nin herkesin şaşkın bakışları altında nikah masasına oturması, Antakya'nın gündemine damga vurur. Hande büyük bir hayal kırıklığı yaşarken; Hüseyin ve Zümrüt Varoğlu, Sancakzadelerle tüm ilişkilerini keserler. Gelecek planları çöken Azade Hanım ise Ayşe'yi gelin olarak kabul etmez.

Ferit ve Ayşe'nin şaşkın bakışlar altında! Kalp Yarası 2. bölüm 2. fragmanı: Antakya'da yer yerinden oynuyor!

Ferit, herkesi aşk evliliği yaptığına inandırmaya çalışırken; Ayşe karşısında hem Hande'yi hem Azade'yi bulur.

Ferit ve Ayşe'nin şaşkın bakışlar altında! Kalp Yarası 2. bölüm 2. fragmanı: Antakya'da yer yerinden oynuyor!

Yaman, her şeyini kaybetse bile Hande'nin peşini bırakmaz; ancak Zümrüt, Hande'nin bir şeyler sakladığından şüphelenmektedir.


Ferit ve Ayşe'nin şaşkın bakışlar altında! Kalp Yarası 2. bölüm 2. fragmanı: Antakya'da yer yerinden oynuyor!

'Kalp Yarası' yeni bölümleriyle her Pazartesi Atv'de!

Ferit ve Ayşe'nin şaşkın bakışlar altında! Kalp Yarası 2. bölüm 2. fragmanı: Antakya'da yer yerinden oynuyor!

Ferit ve Ayşe'nin şaşkın bakışlar altında! Kalp Yarası 2. bölüm 2. fragmanı: Antakya'da yer yerinden oynuyor!