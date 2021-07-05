Ferit ve Ayşe'nin şaşkın bakışlar altında! Kalp Yarası 2. bölüm 2. fragmanı: Antakya'da yer yerinden oynuyor!

FERİT VE AYŞE EVLENİYOR, ANTAKYA'DA YER YERİNDEN OYNUYOR!

Ferit ve Ayşe'nin herkesin şaşkın bakışları altında nikah masasına oturması, Antakya'nın gündemine damga vurur. Hande büyük bir hayal kırıklığı yaşarken; Hüseyin ve Zümrüt Varoğlu, Sancakzadelerle tüm ilişkilerini keserler. Gelecek planları çöken Azade Hanım ise Ayşe'yi gelin olarak kabul etmez.