Paragözüm diyen Bengül ile İsa'nın ilişkisi mi var? Mustafa Hakkulu cinayetinde yeni gelişme: 2 kişi daha gözaltına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde 13 Aralık Çarşamba günü esrarengiz şekilde ortadan kaybolan 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'nın cansız bedeni dere yatağında bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken itiraf Müge Anlı programında geldi. Programa katılan İsa Dumlu arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti. Olaya ilişkin yeni gelişmeler ise yaşanmaya devam ediyor. Mustafa'nın 'paragözüm' diyen eşi Bengül Güvenç ile birlikte Yüksel'in de gözaltına alındığı açıklandı. İşte detaylar...