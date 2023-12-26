Paragözüm diyen Bengül ile İsa'nın ilişkisi mi var? Mustafa Hakkulu cinayetinde yeni gelişme: 2 kişi daha gözaltına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde 13 Aralık Çarşamba günü esrarengiz şekilde ortadan kaybolan 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'nın cansız bedeni dere yatağında bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken itiraf Müge Anlı programında geldi. Programa katılan İsa Dumlu arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti. Olaya ilişkin yeni gelişmeler ise yaşanmaya devam ediyor. Mustafa'nın 'paragözüm' diyen eşi Bengül Güvenç ile birlikte Yüksel'in de gözaltına alındığı açıklandı. İşte detaylar...
ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ve Tatlı Sert'te kayıplar bulunmaya cinayetler aydınlatılmaya devam ediliyor. Adana Kozan ilçesinde kaybolan 35 yaşında evli ve 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'ndan 13 Aralık Çarşamba günü arkadaşlarının iş yerinde göründükten bu yana haber alınamıyordu.
13 Aralık günü ailesi ve eski eşi Bengül Güvenç, Mustafa Hakkulu'nu aramak için Müge Anlı stüdyolarına geldi. Bengül Hanım, eski eşinin kaybına ilişkin şüphelerin kendi üzerine yoğunlaştığını, suçlanmak istemediği için Müge Anlı stüdyolarına geldiğini açıklamıştı.
3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'dan gelen acı haberi dün Müge Anlı canlı yayında duyurdu. Anlı Hakkulu'nun dere yatağında başından tabancayla vurulmuş halde cansız bedeni bulunduğunu belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, itiraf Müge Anlı programında geldi. Programa katılan İsa Dumlu arkadaşını öldürdüğünü açıkladı.