Müge Anlı canlı yayında duyurdu: Dere yatağında cesedi bulundu! Cinayeti eşi mi arkadaşı mı işledi? Aracında kan lekesi bulundu

Şüpheli bir şekilde kaybolan 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'ndan haber alamayan ailesi, Müge Anlı ve Tatlı Sert programına başvurmuştu. Aile, 150 bin TL ile kaybolan oğullarının akıbetini öğrenmek istedi. Genç adamın eski eşi Bengül Güvenç şüphelerin odağındaydı. Bengül'ün eşinin kaybolduğu gün alacak defteri ile borçlarını toplamaya çalıştığı kameralara yansıdı. Olay günü eski eşine uğrayan ve sonrasında çocuklarını okula bırakan genç adamın olay günü borçlarını toplaması dikkat çekti.

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🕵️‍♂️ Müge Anlı İsa Çınar cinayet itirafı! Canlı yayında Mustafa Hakkulu cinayetini itiraf etti! 🚨

DERE YATAĞINDA BULUNDU

Hakkulu'nun ihanet ve para yüzünden ortadan kaybolduğu üzerinde durulurken olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Adana'nın Kozan ilçesinde 13 Aralık günü aracı terk edilmiş olarak bulunan ve kendisinden 11 gündür haber alınamayan kişi dere kenarında ölü olarak bulundu. Tarladan evine giden çiftçi, yol kenarındaki dere yatağında bir erkek cesedi gördü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesedin, 13 Aralık'tan bu yana kayıp olarak aranan Mustafa Hakkulu'na ait olduğu tespit edildi.