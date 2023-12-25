Müge Anlı canlı yayında duyurdu: Dere yatağında cesedi bulundu! Cinayeti eşi mi arkadaşı mı işledi? Aracında kan lekesi bulundu

Müge Anlı'da aranan Mustafa Hakkulu olayı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Adana'nın Kozan ilçesinde 13 Aralık Çarşamba günü esrarengiz şekilde kaybolan 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'dan acı haber geldi. Müge Anlı canlı yayında Hakkulu'nun dere yatağında başından tabancayla vurulmuş halde cansız bedeninin bulunduğunu belirtti. Cinayete dair tüm şüpheler İsa'ya çevrilmiş durumdayken, İsa canlı yayında cinayeti tüm detayları ile anlatı...
Şüpheli bir şekilde kaybolan 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'ndan haber alamayan ailesi, Müge Anlı ve Tatlı Sert programına başvurmuştu. Aile, 150 bin TL ile kaybolan oğullarının akıbetini öğrenmek istedi. Genç adamın eski eşi Bengül Güvenç şüphelerin odağındaydı. Bengül'ün eşinin kaybolduğu gün alacak defteri ile borçlarını toplamaya çalıştığı kameralara yansıdı. Olay günü eski eşine uğrayan ve sonrasında çocuklarını okula bırakan genç adamın olay günü borçlarını toplaması dikkat çekti.
🕵️♂️ Müge Anlı İsa Çınar cinayet itirafı! Canlı yayında Mustafa Hakkulu cinayetini itiraf etti! 🚨
DERE YATAĞINDA BULUNDU
Hakkulu'nun ihanet ve para yüzünden ortadan kaybolduğu üzerinde durulurken olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Adana'nın Kozan ilçesinde 13 Aralık günü aracı terk edilmiş olarak bulunan ve kendisinden 11 gündür haber alınamayan kişi dere kenarında ölü olarak bulundu. Tarladan evine giden çiftçi, yol kenarındaki dere yatağında bir erkek cesedi gördü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesedin, 13 Aralık'tan bu yana kayıp olarak aranan Mustafa Hakkulu'na ait olduğu tespit edildi.
Başından tabancayla vurulduğu saptanan Hakkulu'nun cansız bedeni Kozan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayı haber alan yakınları, hastane önünde gözyaşı döktü. Savcının incelemesinin ardından Hakkulu'nun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Hakkulu'nun ölümüyle ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.