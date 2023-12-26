Arkadaşının karısını kaçırdı! Esra Erol'da böylesi ne görüldü ne duyuldu: "Kocama hediye olarak iç çamaşırı almaya çalıştı"

ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarından Esra Erol'da bu hafta yine bomba gibi bir olayla ekrana geldi. Esra Erol'da programına katılan Fatma Hanım, eşinin arkadaşının karısı olan Nezihe Hanım'ı kaçırdığını söyleyerek programa katıldı. Fatma Hanım'ın kayınvalidesi canlı yayına bağlanarak, Nezihe Hanım'ın oğluna iç çamaşırı alma hikayesini anlatmasıyla stüdyo hayrete düştü. İşte o anlar...