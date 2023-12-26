Arkadaşının karısını kaçırdı! Esra Erol'da böylesi ne görüldü ne duyuldu: "Kocama hediye olarak iç çamaşırı almaya çalıştı"

ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarından Esra Erol'da bu hafta yine bomba gibi bir olayla ekrana geldi. Esra Erol'da programına katılan Fatma Hanım, eşinin arkadaşının karısı olan Nezihe Hanım'ı kaçırdığını söyleyerek programa katıldı. Fatma Hanım'ın kayınvalidesi canlı yayına bağlanarak, Nezihe Hanım'ın oğluna iç çamaşırı alma hikayesini anlatmasıyla stüdyo hayrete düştü. İşte o anlar...
ATV'nin reyting rekortmeni ödüllü programlarından 'Esra Erol'da', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.
Bugün programa Fatma Hanım'ın anlattığı aldatılma hikayesi damga vurdu.
Evliliğinde ihanete uğradığını söyleyen Fatma Hanım, eşi Muhittin Bey'in en yakın arkadaşının karısı Nezihe Hanım'ı kaçırdığını söyleyerek programa başvurdu.