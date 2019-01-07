Palu ailesi İngiliz basınında! Müge Anlı canlı yayınında Türkiye'nin gördüğü en karışık 3. sayfa haberinde kim kimdir?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir haftadır herkesi ekrana kilitleyen Palu ailesi İngiliz basınının gündeminde yerini aldı. Son günlerin en çok konuşulan konusu, Palu ailesi... Meryem ve kızı Melike Tahnal'ın cesetlerine ulaşmak için Kocaeli Emniyeti gece - gündüz, kar - yağmur demeden çalışıyor. Palu ailesinin hikayesi nedir? Tuncer Ustael kimdir? Palu ailesi neden Tuncer Ustael'i koruyor? İşte Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında herkesin yakından takip ettiği Palu ailesi hakkında detaylı bilgi ve kazılardan görüntüler...
PALU AİLESİ...
Palu ailesi yalnızca Türkiye değil, dünya gündeminde de konuşuluyor. Peki kimdir bu Palu ailesi?
MERYEM TAHNAL'IN CESEDİNİN ARANDIĞI YERDEN GÖRÜNTÜLER - TIKLA - İZLE
PALU AİLESİ BBC GÜNDEMİNDE!
Müge Anlı canlı yayınında herkesi şok eden Palu ailesinin hikayesi nedir?Türkiye gündeminden düşmeyen Palu ailesi BBC'nin de gündeminde yerini aldı. Peki, dünyanın konuştuğu Müge Anlı'daki en karışık olaya imza atan Palu ailesinde kim kimdir? İşte Palu ailesinin hikayesi...
MERYEM TAHNAL'IN CESEDİNİN ARANDIĞI YERDEN GÖRÜNTÜLER - TIKLA - İZLE
Meryem Tahnal, 2008 yılında; kızı Melike Tahnal da 2009 yılında kayboldu. Anne Havva Palu, 2011 yılında polise verdiği ifadede, kızı Meryem Tahnal'ın cezalandırılmak amacıyla diğer kızı Emine'nin eşi Tuncer Ustael tarafından bir ağaca bağlandığını ve aç bırakıldığını, Meryem'in de bir süre sonra rahatsızlanarak öldüğünü anlattı.
Yine aynı ifadeye göre, Meryem Tahnal, erkek kardeşi İsa Palu ve eniştesi Tuncer Ustael tarafından Kocaeli'nin Tütünçiftlik bölgesinde bir yere gömüldü.