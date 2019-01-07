Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Tuncer Ustael'in gösterdiği bölgede kemik bulundu! 7 Ocak
Müge Anlı canlı yayınında Tuncer Ustael'in işaret ettiği böğürtlenlik alanda kemik parçaları bulundu. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının en akılalmaz olaylar zincirine sahip Palu ailesi hakkında gerçekler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Müge Anlı canlı yayının son dakikalarında muhabirden gelen habere göre Müge Anlı kazı çalışmalarının yapıldığı bölgeye bağlandı. Tuncer Ustael'in Meryem böpürtlen çok sever, oralara bakın dediği alanda bulunan kemik parçaları Adli Tıp'a gönderilecek. İşte 7 Ocak Müge Anlı canlı yayınında bulunan kemik parçaları...
Müge Anlı canlı yayınının sonlarında ilginç bir gelişme yaşandı.
MÜGE ANLI CANLI YAYININDA KEMİK PARÇALARI BULUNDU! - TIKLA - İZLE
KOCAELİ'NDEKİ ÇALIŞMALARDA KEMİK ÇIKTI!
Müge Anlı'nın Palu ailesi ve Tuncer Ustael'in vahşetlerini ortaya çıkartması üzerine gözler Kocaeli'deki kazı çalışmalarına çevrildi. Müge Anlı'nın Palu ailesi ve Tuncer Ustael'in vahşetlerini ortaya çıkartması üzerine gözler Kocaeli'deki kazı çalışmalarına çevrildi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bitmesine dakikalar kala Kocaeli'den bir haber geldi.