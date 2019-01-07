Haberler Web TV 11 yıl sonra cesetler aranıyor

11 yıl sonra cesetler aranıyor

07 Ocak 2019, Pazartesi

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'yla gündeme gelen Palu ailesinden anne ve kızın ölümüyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Müge Anlı'nın Palu ailesi ve Tuncer Ustael'in vahşetlerini ortaya çıkartması üzerine gözler Kocaeli'deki kazı çalışmalarına çevrildi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bitmesine dakikalar kala Kocaeli'den bir haber geldi. Müge Anlı'nın Kocaeli'deki muhabiri kazı çalışması yapılan yerde kemik bulunduğunu aktardı.


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