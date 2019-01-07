11 yıl sonra cesetler aranıyor

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'yla gündeme gelen Palu ailesinden anne ve kızın ölümüyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Müge Anlı'nın Palu ailesi ve Tuncer Ustael'in vahşetlerini ortaya çıkartması üzerine gözler Kocaeli'deki kazı çalışmalarına çevrildi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bitmesine dakikalar kala Kocaeli'den bir haber geldi. Müge Anlı'nın Kocaeli'deki muhabiri kazı çalışması yapılan yerde kemik bulunduğunu aktardı.
11 yıl sonra cesetler aranıyor07 Ocak 2019, Pazartesi
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