Özlem dolu buluşma! Maraşlı 20. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı işte yeni bölümden ipuçları…
Özlem dolu buluşma! Maraşlı 20. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı! Başrollerini Alina Boz ile Burak Deniz'in paylaştığı atv'nin sevilen dizisi Maraşlı, yayınlanan son bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanına ise Maraşlı'nın "Mahur'un adını öyle kafanıza göre ulu orta yerde kullanmamanızı tavsiye ederim!" sözleri damga vurdu. Peki Maraşlı 20. bölümde neler yaşanacak? İşte yeni bölümden ipuçları…
Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Maraşlı, yayınlanan 20. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı. Peki Maraşlı 20. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar…
Maraşlı 20. bölüm fragmanı yayınlandı | TIKLA İZLE
20. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Maraşlı ve Mahur birbirlerine özlemlerini ifade ederler. Maraşlı, Mahur'un Savcı ile samimiyetini sorgular. Maraşlı, Savcı Tolga'dan, Mahur da Dilara' dan rahatsız olur. Fuad, Maraşlı'yı Mahur'a yalan söylememesi konusunda uyarır. Mehmet İnce olduğunu Mahur'a anlatması gerektiğini söyler.