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Özlem dolu buluşma! Maraşlı 20. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı işte yeni bölümden ipuçları…

Özlem dolu buluşma! Maraşlı 20. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı! Başrollerini Alina Boz ile Burak Deniz'in paylaştığı atv'nin sevilen dizisi Maraşlı, yayınlanan son bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanına ise Maraşlı'nın "Mahur'un adını öyle kafanıza göre ulu orta yerde kullanmamanızı tavsiye ederim!" sözleri damga vurdu. Peki Maraşlı 20. bölümde neler yaşanacak? İşte yeni bölümden ipuçları…

30.05.2021 00:29 - Son Güncelleme: 30.05.2021 00:38
Özlem dolu buluşma! Maraşlı 20. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı işte yeni bölümden ipuçları…

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Maraşlı, yayınlanan 20. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı. Peki Maraşlı 20. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar…

Maraşlı 20. bölüm fragmanı yayınlandı | TIKLA İZLE

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Özlem dolu buluşma! Maraşlı 20. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı işte yeni bölümden ipuçları…

20. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Maraşlı ve Mahur birbirlerine özlemlerini ifade ederler. Maraşlı, Mahur'un Savcı ile samimiyetini sorgular. Maraşlı, Savcı Tolga'dan, Mahur da Dilara' dan rahatsız olur. Fuad, Maraşlı'yı Mahur'a yalan söylememesi konusunda uyarır. Mehmet İnce olduğunu Mahur'a anlatması gerektiğini söyler.

Özlem dolu buluşma! Maraşlı 20. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı işte yeni bölümden ipuçları…

Savcı Tolga; Savaş ve Maraşlı'yı sorguya çağırır. Maraşlı ve Savaş uzun zaman sonra ilk kez karşı karşıya gelir. Savcı, ikisine de Mehmet İnce'yi sorar.

Özlem dolu buluşma! Maraşlı 20. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı işte yeni bölümden ipuçları…

Maraşlı, Necati'den öğrendiği Hurdacı'ya ulaşmak için Fuad ile bir plan yapar ve 10 Milyon Dolar temizlenecek para var diye haber salarlar. Hurdacı, adamlarından Fuad'ın aklamak istediği miktarı duyar ve buluşma ayarlar. Hurdacı buluşmaya gitmez, adamlarını gönderir.

Özlem dolu buluşma! Maraşlı 20. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı işte yeni bölümden ipuçları…

Hurdacı, Maraşlı'nın peşinde olduğunun farkındadır.