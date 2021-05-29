Bozkır Arslanı Celaleddin ikinci bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu! Heyecan ve gerilim yüklü sahneleriyle…

Yayına girmesiyle birlikte Türkiye gündeminde zirvede yer bulan ve en çok konuşulan dizi olan 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in ikinci bölümüne Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun'un iktidar mücadelesi ve Celaleddin'in Cengiz Han'ın kurduğu oyunu bozmak için verdiği mücadele damga vurdu.