Bozkır Arslanı Celaleddin ikinci bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu! Heyecan ve gerilim yüklü sahneleriyle…
Atv'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin ikinci bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu! Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın yeni dizisi sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü kinci bölümüyle yine büyük ilgi gördü ve sosyal medyada yoğun etkileşim aldı. Dizi #BozkırArslanı etiketiyle sosyal medyanın zirvesine yerleşti. Peki Bozkır Arslanı Celaleddin ikinci bölümünde neler yaşandı? İşte detaylar…
Cengiz Han'a gönderilen elçilik heyetiyle birlikte saraya dönen Celaleddin'in Kutlu Bike'yle birlikte gelişi ortalığı karıştırdı. Sultan Aleaddin, emrine karşı gelen Celaleddin'in zindana atılmasını emrederken, bu karara itiraz eden Türkan Hatun oğluna açıkça meydan okudu. Harzemşah sarayını karıştırmak ve düşmanını zayıflatmak amacı güden Cengiz Han'ın ajan olarak görevlendirdiği Kutlu Bike, saraydaki gelişmeleri Behram üzerinden Moğol kampına ulaştırdı. Sultan Aleaddin, isyan içindeki beylerden Hasan'ın yakalanıp getirilmesi görevini oğlu Uzlag Şah'a verdi.
Hasan'dan gelen bilgiyle annesini odasına girip arama yapan Sultan Aleaddin bu listeye ulaşınca sarayda ipler gerildi. Türkah Hatun'a sadık Kıpçak beyleri ile Sultan Aleaddin'e sadık komutanlar arasında gerilim yaşanırken, zindandan çıkarılan Celaleddin duruma el koydu ve ortalığı yatıştırdı. Celaleddin, Cengiz Han'ın ajanı olduğunu bilmediği Kutlu Bike'ye de onunla evlenmek istediğini söyledi.
Sultan Aleaddin, şehzadelerini ve beylerini huzurunda toplayıp, isyan hazırlığında olduğunu düşündüğü beyleri etkisiz hale getirmeye karar verdi. Bu sırada Uzlag Şah'ın sorguladığı Hasan, Sultan Aleaddin'i tahttan indirilip Celaleddin'i tahta geçirmek amacı güttüklerini söyleyince Celaleddin ihanetle suçlandı. Haberi alan Sultan Aleaddin'in sağlığı iyice bozuldu.
Kurulan oyunu sezen Celaleddin bu kez tutsaklığı kabul etmedi ve saraydan kaçarak Hasan'ın neden yalan söylediğinin peşine düştü. Hasan'ın ailesi ile tehdit edildiğini düşünen Celaleddin'in araştırması Behram'ı köşeye sıkıştırdı. Hasan'ın ailesini kurtaran Celaleddin, Behram'ın izini buldu ancak Behram, Kutlu Bike'nin boğazına hançer dayayarak Celaleddin'i köşeye sıkıştırdı.