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Asiye’nin hayatı tehlikede! Kardeşlerim 16. bölüm fragmanı nefes kesti: Kadir’in intikamı acı oldu

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim, yayınlanan son bölümünde izleyicileri ekran başına kilitledi. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Tolga'nın hain planı Asiye'nin hayatını tehlikeye attı! Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Asiye hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken Kadir, kardeşine bunu yapanlara hesap sordu. İşte Kardeşlerim 16. bölüm fragmanı…

30.05.2021 00:50 - Son Güncelleme: 30.05.2021 00:59
Asiye’nin hayatı tehlikede! Kardeşlerim 16. bölüm fragmanı nefes kesti: Kadir’in intikamı acı oldu

Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı, cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerin, yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip ediliyor.

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Asiye’nin hayatı tehlikede! Kardeşlerim 16. bölüm fragmanı nefes kesti: Kadir’in intikamı acı oldu

Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye)gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi yayınlanan son bölümüyle yine izleyicilerini ekran başına kilitlemeyi başardı. Peki son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar…

Kardeşlerim 16. bölüm fragmanı yayınlandı |TIKLA İZLE

Asiye’nin hayatı tehlikede! Kardeşlerim 16. bölüm fragmanı nefes kesti: Kadir’in intikamı acı oldu

15. BÖLÜM ÖZETİ
Harika sinsi planına Suzan'ı inandırıp kendi tarafına çekerken, Ömer'i okuldan attırmanın yollarını arar.

Asiye’nin hayatı tehlikede! Kardeşlerim 16. bölüm fragmanı nefes kesti: Kadir’in intikamı acı oldu

Ömer kendini savunmak zorunda kalır.

Asiye’nin hayatı tehlikede! Kardeşlerim 16. bölüm fragmanı nefes kesti: Kadir’in intikamı acı oldu

Akif'le Nebahat Melisa'yı Kadir'den uzak durması için uyarırken, Doruk ve Asiye'den habersizdirler.