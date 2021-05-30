Asiye’nin hayatı tehlikede! Kardeşlerim 16. bölüm fragmanı nefes kesti: Kadir’in intikamı acı oldu

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim, yayınlanan son bölümünde izleyicileri ekran başına kilitledi. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Tolga'nın hain planı Asiye'nin hayatını tehlikeye attı! Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Asiye hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken Kadir, kardeşine bunu yapanlara hesap sordu. İşte Kardeşlerim 16. bölüm fragmanı…

30.05.2021 00:50 - Son Güncelleme: 30.05.2021 00:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





