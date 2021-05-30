Asiye’nin hayatı tehlikede! Kardeşlerim 16. bölüm fragmanı nefes kesti: Kadir’in intikamı acı oldu
Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim, yayınlanan son bölümünde izleyicileri ekran başına kilitledi. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Tolga'nın hain planı Asiye'nin hayatını tehlikeye attı! Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Asiye hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken Kadir, kardeşine bunu yapanlara hesap sordu. İşte Kardeşlerim 16. bölüm fragmanı…
Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye)gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi yayınlanan son bölümüyle yine izleyicilerini ekran başına kilitlemeyi başardı. Peki son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar…