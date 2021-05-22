On dizi peş peşe final yaptı sıra artık 4'ünde! Yok böyle sezon sonu dedirtecek flaş kararlar!
Artık mayıs ayının sonuna geldik. Pek çok dizi ekranlardaki macerasına son verirken pek çoğu da eylül ayında yola devam kararı aldı. Haziran ayına günler kala final kararları kulislerde konuşuluyor. Geçtiğimiz ay dört dizi, bu ay ise 6 dizi ekranlara veda etti. Alınan bu karar ise izleyicilerinde büyük hayal kırıklığı yaşattı. Yeni sezon için devam kararı alan dizilerin yanı sıra bazı diziler teker teker final yapmaya başladı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Sefirin Kızı, Arıza, Ramo, Seni Çok Bekledim, Baraj, Doğduğun Ev Kaderindir, Hercai ve Benim Adım Melek dizileri yakın zamanda ekranlara veda etti. Mayıs sonu ve haziran aylarından itibaren bazı diziler ekranlardaki macerasına son verecek. İşte o diziler...
On dizi peş peşe final yaptı sıra artık 4'ünde! Yok böyle sezon sonu dedirtecek flaş kararlar! Haziran ayına günler kala bazı dizilerin ekranlara veda edeceği konuşuluyor. Son olarak Sefirin Kızı, Arıza, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Ramo, Seni Çok Bekledim, Baraj, Doğduğun Ev Kaderindir ve Hercai dizilerinin vedası şok etkisi yarattı. Bu sezon yine pek çok dizi ekranlarda uzun süredir sürdürdüğü hikayesini sonlandıracak. Kimisi hikayesi sona erdiği için kimisi de reyting yarışında artık tutunamadığı için ekranlarda olmayacak. TRT 1, Kanal D, TV8 ve Show TV gibi yayın kuruluşlarının bazı diziler hakkında kararını verdiği kulislerde konuşuluyor. Kulislerde konuşulan iddiaların ardı arkası kesilmiyor.