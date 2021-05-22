On dizi peş peşe final yaptı sıra artık 4'ünde! Yok böyle sezon sonu dedirtecek flaş kararlar!

Artık mayıs ayının sonuna geldik. Pek çok dizi ekranlardaki macerasına son verirken pek çoğu da eylül ayında yola devam kararı aldı. Haziran ayına günler kala final kararları kulislerde konuşuluyor. Geçtiğimiz ay dört dizi, bu ay ise 6 dizi ekranlara veda etti. Alınan bu karar ise izleyicilerinde büyük hayal kırıklığı yaşattı. Yeni sezon için devam kararı alan dizilerin yanı sıra bazı diziler teker teker final yapmaya başladı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Sefirin Kızı, Arıza, Ramo, Seni Çok Bekledim, Baraj, Doğduğun Ev Kaderindir, Hercai ve Benim Adım Melek dizileri yakın zamanda ekranlara veda etti. Mayıs sonu ve haziran aylarından itibaren bazı diziler ekranlardaki macerasına son verecek. İşte o diziler...

22.05.2021 10:57 - Son Güncelleme: 22.05.2021 10:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





